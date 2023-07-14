蔚雨芯委屈喊戲淋漓盡致獲大讚　有望衝擊「女配」獎

由張振朗、龔嘉欣、蔚雨芯、李日朗、阮浩棕、劉穎鏇等人主演的無綫新劇《靈戲逼人》，首播周收視率最高21.7點，以0.1點之差力壓王牌節目《東張西望》，成為收視之冠。

而於2014年加入TVB，2019年簽下經理人合約的蔚雨芯（Rainky），在劇集中飾演張振朗女友Karen，雖然是女配角，但戲份方面不輸女主角龔嘉欣。日前劇情指，Rainky酒後亂性出軌渣男李日朗後的一場喊戲，以及她與「雙朗」對質的畫面，所展露出極委屈的一面，獲得不少網民大讚演技有進步，更表示她可衝擊「最佳女配角」。

而除演技外，Rainky在劇中的衣着亦成焦點，表面看似有點密實，但依然有看頭，短袖露腰的上衣，令她的「魔鬼胸」看起來更為澎湃。之不過早前她上載旅行照時竟失手，當中有張相片看到她瞓喺池邊高抄巨咪，不過「魔鬼胸」始終鬥唔過地心吸力定律，一瞓低即時變得扁平，驟眼望巨胸完全失蹤，認真老貓燒鬚！

下個月將踏入30歲的她，透露打算暫停拍劇，專注打理其美容生意，從而有不少網民猜測她是否要離巢，而她則回應是未與TVB傾好續約。