華懋集團下月推「如心賞（CCG Hearts）」鼓聲推動共襄善舉

【營業資訊】華懋集團8月將推出全新會員獎賞計劃「如心賞（CCG Hearts）」，不但合併集團旗下酒店、商場、中環街市及戲院原有的會員計劃，並建立一個社區服務平台。會員可參與多元化的「好心任務」社區服務，包括保護生態環境、促進跨代共融、推廣文化藝術等活動，培育共襄善舉的關懷文化；亦能透過消費賺取更多積分，換取一系列獎賞，為市民及社區帶來賞心樂事。

華懋集團執行董事兼行政總裁蔡宏興表示：「集團以『好心 好賞』的信念，創建『如心賞（CCG Hearts）』社區服務平台，並透過整合集團旗下多個會員獎賞計劃，積極推廣社區互動互助的精神。我們冀望這個計劃能帶動漣漪效應，影響更多市民，從而建立一個連結你我的宜居城市，體現華懋集團『人、繁榮、環境』三者並重的理念。」

華懋集團陸續推出各種社區項目，與香港中樂團聯合舉辦的「鼓動心弦 連結世界」鼓樂活動系列，便是重點節目之一；其中「如心賞樂音樂會」日前於香港文化中心舉行，招待逾千嘉賓及現有會員。香港中樂團客席常任指揮孫鵬帶領80多位演奏家，以音樂與觀眾互動，引領大家感受黃河奔湧激情，以及恍如遊歷中國東北、江蘇以至雲南詩般景致。