大姑丈挑機唱《好想約你》 炎明熹：我以後唔使唱歌喇！

藝人張振朗日前率領《靈戲逼人》演員龔嘉欣、劉穎鏇等，為無綫節目《思家大戰》錄影，而炎明熹（Gigi）的大姑丈更率領「Gi朋戚友」成員細表哥細Y、表姐兼炎明熹後援會會長JY、表哥大Y和細姑丈Arwick對戰。

《靈戲逼人》成員齊齊抬住振朗出場，相當架勢。振朗應主持李思捷要求預告劇情並驚爆：「丁一駿（其角色名）同女鬼好好感情，之後嘅劇情有機會係人同隻鬼生BB！」在旁的嘉欣聽完忍不住「吓」了一聲，都唔知真定假。

「Gi朋戚友」隊則獲Gigi親臨現場打氣，戴着口罩的她大晒招牌火星話：「大家都加油，我無話可說！」思捷問到有冇貼士畀大姑丈時，Gigi再晒搞笑功說：「唔好咁緊張，今日你做Gigi。」之後大姑丈應思捷要求即場高歌，大姑丈獻唱Gigi的《好想約你》，Gigi聽後再放笑彈：「我以後都唔使唱歌喇，好勁呀！」

於問答環節中，龔嘉欣上台搶答問題時化身《靈戲逼人》中的女鬼雲柳芳，更鬼馬地匿在思捷身後嚇他。其隊員全晚表現Hyper，每答對一條問題均會又跳又叫，分貝爆錶，就連站在遠處的思捷亦坦言感到地面震動，認真誇張。