容祖兒爆阿Sa做媒人　收男方自拍照嚇餐死

天后容祖兒一連34場《ANOTHER SIDE......JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會昨晚於演藝學院隆重展開,首晚為歌迷場,一班粉絲都非常投入聽祖兒「呼喚」,今次舞台七彩繽紛,之前祖兒曾呼籲入場觀眾每天都以不同顏色的Dress Code到場,不少歌迷都聽話花盡心思,有扮雞、扮外星人、王子、金黃爆炸頭等,場面歡樂搞笑,就如開PARTY一樣。粉絲們亦送上生日蛋糕,補祝她之前6月生日。

4年未踏上香港舞台的祖兒跟觀眾打招呼時搞笑謂:「熟口熟面,又係呢個地方,又係呢啲人,大家覺得我有冇變呀?」歌迷大叫: 「有呀,變靚咗!」身穿短裙的她之後又發覺打底褲都給人看到,無論行到甚麼位置,都是「半走光」,她不禁謂:「哎,走去邊都睇到?」有觀眾大叫:「我想睇呀!」她又謂:「哈哈,你又想睇?前面個啲開始流晒鼻血啦!哎也,咁點呀,唔緊要啦,反正大家一家人,打底褲就係用嚟打底,就係預咗比大家見到㗎啦!」

是次演唱會分為7個部份,當中祖兒帶大家穿梭時空,分享她小時侯的SECRET,接着再帶大家返回校園、跟着祖兒上堂,期間她分享小時侯及讀書的故事,笑中有淚溫馨感人。她亦有分享這幾年間為了工作離港獨自生活的心聲。談及內心世界,她坦言自己是一個歌手之外,亦是一個中女,「有事業,生活無憂,但仲係一個人吊吊揈。」

她問觀眾擔不擔心她,然後笑道最緊張她感情生活有沒有着落的應該是好友蔡卓妍,「我同蔡卓姸感情不用介紹啦,今晚佢都有來,佢有段時間,真係好瘋狂,佢應該係全世界最希望我得到幸福嘅人,最瘋狂嘅日子,佢見到所有男人,都會落個啱唔啱容祖兒嘅filter,仲同我講,你咁可愛又搞笑,我係男人我溝你啦!對阿Sa個份真心、認真、熱誠,我唔想辜負佢,所以有一次佢介紹咗一位異性畀我識,咁我哋就禮貌上交換個電話之後各有各忙,我同對方,只係斷斷續續text咗一段日子,都係個啲加油,how are you,i am fine 之類。」她又大爆對方之後都開始傳自拍照給她,報告自己生活狀況,「我當時都驚一驚,但為咗尊重阿Sa,我唔識答都留咗Emoji,點名佢竟然再努力,留言:「I miss you baby!」嗰一刻我真係嚇死,baby後仲唔停喎!仲話不如一齊試吓發展!」