容祖兒爆阿Sa做媒人　收男方自拍照嚇餐死

天后容祖兒一連34場《ANOTHER SIDE......JOEY•MY SECRET•LIVE》演唱會昨晚於演藝學院隆重展開，首晚為歌迷場，一班粉絲都非常投入聽祖兒「呼喚」，今次舞台七彩繽紛，之前祖兒曾呼籲入場觀眾每天都以不同顏色的Dress Code到場，不少歌迷都聽話花盡心思，有扮雞、扮外星人、王子、金黃爆炸頭等，場面歡樂搞笑，就如開PARTY一樣。粉絲們亦送上生日蛋糕，補祝她之前6月生日。

4年未踏上香港舞台的祖兒跟觀眾打招呼時搞笑謂:「熟口熟面，又係呢個地方，又係呢啲人，大家覺得我有冇變呀？」歌迷大叫: 「有呀，變靚咗！」身穿短裙的她之後又發覺打底褲都給人看到，無論行到甚麼位置，都是「半走光」，她不禁謂:「哎，走去邊都睇到？」有觀眾大叫:「我想睇呀！」她又謂:「哈哈，你又想睇?前面個啲開始流晒鼻血啦！哎也，咁點呀，唔緊要啦，反正大家一家人，打底褲就係用嚟打底，就係預咗比大家見到㗎啦！」

是次演唱會分為7個部份，當中祖兒帶大家穿梭時空，分享她小時侯的SECRET，接着再帶大家返回校園、跟着祖兒上堂，期間她分享小時侯及讀書的故事，笑中有淚溫馨感人。她亦有分享這幾年間為了工作離港獨自生活的心聲。談及內心世界，她坦言自己是一個歌手之外，亦是一個中女，「有事業，生活無憂，但仲係一個人吊吊揈。」

她問觀眾擔不擔心她，然後笑道最緊張她感情生活有沒有着落的應該是好友蔡卓妍，「我同蔡卓姸感情不用介紹啦，今晚佢都有來，佢有段時間，真係好瘋狂，佢應該係全世界最希望我得到幸福嘅人，最瘋狂嘅日子，佢見到所有男人，都會落個啱唔啱容祖兒嘅filter，仲同我講，你咁可愛又搞笑，我係男人我溝你啦！對阿Sa個份真心、認真、熱誠，我唔想辜負佢，所以有一次佢介紹咗一位異性畀我識，咁我哋就禮貌上交換個電話之後各有各忙，我同對方，只係斷斷續續text咗一段日子，都係個啲加油，how are you，i am fine 之類。」她又大爆對方之後都開始傳自拍照給她，報告自己生活狀況，「我當時都驚一驚，但為咗尊重阿Sa，我唔識答都留咗Emoji，點名佢竟然再努力，留言:「I miss you baby！」嗰一刻我真係嚇死，baby後仲唔停喎！仲話不如一齊試吓發展！」