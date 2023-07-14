【美女饕廚】麗晶扒房篇

今日為大家介紹的是麗晶酒店翻新後的一家扒房，整體設計非常優雅，服務出色和專業，對菜單非常了解，並推薦了特色菜式。

這裏擁有木炭烤設備，提供超高端肉類，牛排種類特別多，提供各種不同部位包括來自韓國、日本、西班牙、意大利、澳大利亞和美國等優質牛肉，質量比以前更勝一籌。

除了種類豐富的牛肉之外，他們還提供精選的海鮮。另外有一個非常豐富的沙律吧，可以盡情享受各種高品質的蔬菜和煙熏三文魚，而Parma Ham和芝士拼盤也非常吸睛！

頭盤是牛肉他他，以上乘的牛肉刺身剁成碎塊，選用的牛肉部位十分講究，不僅鮮、細、嫩，而且脂肪極低，加入碎酸瓜、碎洋葱，以橄欖油和醬汁拌勻，使牛肉嫩滑度提升，極富彈性，近乎原汁原味。

下一道菜是熱騰騰的龍蝦湯，雖然裏頭只有少許龍蝦肉塊，但湯頭做得非常出色，鮮味濃厚香醇，隱隱喝到不同鮮蔬菜的清甜香，還有這道菜的靈魂XO Brandy，牽動彼此完美平衡，風味極細緻豐富，入口驚艷，是必喝推介！

主菜到了，先安排我們選取喜好的牛肉刀，而配料選擇方面有6款醬料、3款鹽和2款芥辣。

我們選了2款不同風格的牛柳，第一款是來自美國的Super-prime，之前於Hong Kong Club吃過一次，十分稀有，味道絕頂，入口散發濃郁牛香，外層烤得焦脆，肉質嫩滑甘香。

另一款是西班牙乾式熟成牛，它沒有前者的軟嫩肉質，但我們也沉浸在令人難忘的熟成風味，複雜的香氣使肉味更濃郁醇厚，還帶點烘烤青菜和堅果味道的微妙餘韻。而搭配的配菜洋葱圈，真材實料，洋葱非常甜美。最後的甜品是火燄疏乎厘。

Candy's Profile：

美女人妻，於法國藍帶巴黎學院及東京藍帶國際學院修畢法國菜、西班牙菜及糕餅課程，並任多個電視節目廚師嘉賓。愛吃愛煮，鍾意以味蕾品味世界，又喜歡用美食連繫密友。（IG@f.candy ）