黃妍雙線發展出歌寫書未夠喉　整埋微電影分享

歌手黃妍（Cath）深受日本著名作家村上春樹的作品《1Q84》啟蒙，推出第三張專輯《4891》，以虛構的異世界回應當下世界的同時，她更與填詞人王樂儀合寫同人小說，大玩二次創作，創作出她們的異世界。隨着新碟推出，Cath亦推出了派台歌《哀傷的作者》，MV更特地到日本取景為整個企劃畫上完美句號。

今次專輯參考了很多不同的日本書刊排版製作而成，為了配合整體概念，Cath在唱片印製一個月前，才決定在專輯內加入同人短篇小說，與填詞人王樂儀分別化身月亮小姐及左手先生，以書信方式作二次創作，Cath回憶這次創作道：「我哋用兩個星期寫晒出嚟，因為我先寫，王樂儀等我回信，所以壓力都在我身上，好辛苦！我即情要Block期寫文。」經過這次創作後，Cath可有想過當小說家呢？Cath斬釘截鐵道：「冇，太辛苦喇！況且寫作當興趣，冇壓力，開心啲！」

《4891》整張專輯都充滿著濃厚的日本氣息，所以歌曲《哀傷的作者》能夠在日本拍MV作結，自然是最一體及完美的一回事，製作團隊更特別用心的，找出在小說《1Q84》中出現過的場景，令MV更添日本味道及文學的氣息。歌曲被傷感的氛圍籠罩著，Cath也幸慶拍攝MV時「天公作美」：「其實成個Trip都極好天，正正係拍MV嗰兩日落住雨，令到成個感覺配合返。」MV找來盧鎮業演出男主角，Cath大讚對方犀利：「有個鏡頭係我哋坐低對望，嗰個係平衡世界我哋冇相遇，佢見我唔到，但我見佢慢慢喊，然後我都唔知點解俾佢搞到眼濕濕。佢好帶到我入戲，好厲害！」

另外，Cath日前舉行分享會，除放映了以《4891》專輯內的歌曲貫穿、以寂寞為主題的迷你電影《4891 Mini Movie》外，亦邀請了碟中的多位靈魂人物一同分享創作背後的小故事。