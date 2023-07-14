泳兒歡迎鄧小巧加盟　湯怡直認恨合作

歌手泳兒、湯怡、沈震軒（Sammy）、衛詩雅和曾樂彤晚上出席的頒獎禮，現場雲集練馬師和騎師。Sammy笑言是次出活動的另一個目的，就是希望能與「馬場沈震軒」之稱的練馬師羅富全合照，認真搞笑。

近日開設健身中心榮升老闆，現時是藝人也是商人，這兩個身份令他認識了很多人，「我真係好鍾意做Sales，如果唔係藝人，我應該係好勁嘅Sales，遲啲可以做埋Management，見到啲人，聽完我介紹之後眼神好開心，我就滿足。」他自爆未考健身牌，因想專心準備參加健美比賽，不過原本比賽於下月舉行，但身材未操到最大隻，希望延期至明年初再參加，女友因為要開劇，幾乎無得瞓，故未能幫手睇鋪。

泳兒提到網上平台指鄧小巧是今年第二位加盟英皇的歌手，公司共有12位女歌手變得陰氣重。她表示有留言要跟小巧爭做「師兄師弟」，因大家性格比較男仔頭，笑言：「其實我陽氣好重！」又講笑要進軍影壇，透露一向少拍戲，最近都有去試鏡，「公司簽咗唔少歌手有啲威脅，所以要演戲增值自己。我想演變態殺手，打女都得。」本身都愛刺激及看鬼片，外表文靜，內裏最怕悶。湯怡就表示恨跟小巧合作，講笑要做跳唱歌手，最想參演對方的MV，又讚小巧的老公白先生好sweet，陪伴老婆返港發展。