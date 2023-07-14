技師手藝高　回春冇難度

要喺床上發揮強勁雄風，男人當然要夠精力啦，但係女伴亦有一定責任。就好似日本AV界嘅「回春技師系列」咁，技師又靚女又好波，仲深諳回春術，能夠激發男人嘅雄風，變成好似老虎咁威猛！

靈活刺激

喺片廠癡女天堂出品嘅《中出OK癡女的回春按摩院》當中，森澤加奈係一位按摩院嘅當紅技師，佢人氣咁高，除咗因為樣靚身材正，亦因為佢鍾意換上不同服飾為客人提供視覺刺激，仲會施展渾身解數令客人雄風增強！加奈除咗雙手靈活，令客人爽到震，仲唔介意同客人打真軍兼中出收場，如果意猶未盡，加奈會再施加刺激，為客人引爆埋男之潮吹，咁就乜火都出晒啦！

5P激戰

Moodyz推出嘅《在癡女按摩院被要求一次又一次中出》，講後生仔和也去按摩院，點知按摩院提供超級大優惠，一次過搵來尾崎惠梨香、齋藤亞美里、木下日葵及香椎花乃等4位又索又玩得嘅技師嚟招呼佢，4位技師不但手藝高超，更加樂意享受床上混戰嘅快感，同和也大玩5P激戰，而技師們燃情有法，好快就可以令佢雄風一次又一次重新振作，爆發4次So Easy！

簡評

本仙一向都好建議想取悅男人嘅女仔睇日本AV，因為從中可以了解到男士們嘅喜好，亦可以參考一下女優嘅技巧，就好似今次介紹嘅「回春技師系列」咁，學返兩招咪可以令男伴雄風大振囉！喺3部作品中，本仙最鍾意森澤加奈主演嘅《中出OK癡女的回春按摩院》，原因係加奈愈來愈弗，而且有迷人風采，今次除咗形象百變，仲出盡各種床上技巧，實在令人睇到興奮無比。