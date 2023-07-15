【是日通勝】

農曆五月廿八

癸卯年 己未月 甲戌日

吉時：上午5時至7時、上午9時至11時、下午1時至3時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：祭祀、飾垣、結網

忌：動土、開倉、安床

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：10、24、30

幸運顏色：粉紅

【星座運程】

今日幸運星：水瓶座

白羊座：珍惜眼前一切，保持好心情，運氣不會差。

金牛座：財運不濟，平常心看得失，煩惱會少好多！

雙子座：理財宜採取保守策略，勿沾手高風險項目。

巨蟹座：衝動行事有機會陷入財困，需謀定而後動。

獅子座：不要坐太久，趁周末做運動，對身心有益。

處女座：搵錢要依正路，勿因一時貪念而行差踏錯。

天秤座：施比受更有福，今天多做善事，利人利己。

天蠍座：面對困難易失理智，平心靜氣才有助解決。

人馬座：得到好運氣加持，宜抓住時機為理想奮鬥。

山羊座：心存善念，有望改善人緣，可帶來好運氣。

水瓶座：幸運指數排第一，桃花旺，感情生活愜意。

雙魚座：擇偶勿只看外表，品行差的人應敬而遠之。

【生肖運程】

相沖生肖：龍

旺弱指數：（升）蛇 桃花旺

（跌）龍 心情差

鼠：敏感多疑，易因小挫折變得心情低落。

牛：壓力大，心情差，不妨讓自己靜一靜。

虎：社交運強，多出席聚會，得着不會少。

兔：人緣不錯，陪家人度周末，喜上眉梢！

龍：是日沖煞，心態消極，工作表現打折扣。

蛇：桃花運上升，向意中人表白容易成功。

馬：否極泰來，適合為自己制定生活計劃。

羊：運勢不穩，做事需謹慎以免觸怒上司。

猴：偏財運強勁，跟人合夥投資易有斬獲。

雞：行事忌魯莽，否則有可能被小人利用。

狗：心情好，沒任何煩惱，人際關係上升。

豬：單身者魅力急升，易有異性主動示好。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

情侶之間甚麼星座最夾？

我們除了生日那天的太陽星座外，還有月亮星座、金星星座、上升星座等其他行星星座。太陽是一個發光體，屬於陽性行星，以自身的光芒去照耀別人，月亮是靠太陽的光來反射，屬於陰性行星，本身是不會發光的。

一顆陽性的行星跟一顆陰性的行星，在占星學上往往用來比喻男或女、夫或妻的關係，如果你有出生時間，可以透過星盤中太陽和月亮之間的距離，了解你會以哪種模式去待人接物，所以太陽和月亮的關係是緊密相連的。

如果你太陽是獅子座，月亮是天蠍座，你可能會發現，身邊有較多朋友是太陽天蠍座而不是獅子座，因為在陰陽相吸的情況下，天蠍座朋友會注意到你內在有一份吸引力，吸引她來到你身邊，好像有一種異性相吸的魅力，你會較體驗到天蠍座的感受。當你的月亮星座跟某人的太陽星座是相同時，會好像有一種更了解對方的能力，散發着熟悉的感覺。所以想找跟你最夾的人，不是去看他的太陽星座，而是深入一點，去看他的月亮星座。如果真的找到你喜歡的人而你的太陽星座跟對方的月亮星座，或相反你的月亮星座跟對方的太陽星座是相同時，恭喜你，你倆成為好朋友或親密伴侶的可能性會大大提升。馬上去查一查你跟另一半的月亮或太陽星座是否一樣吧！