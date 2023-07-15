被爆財產近2億　Sandara自認小富婆：喺海外拍咗好多廣告

韓國女團2NE1出身的Sandara本月12日憑數碼專輯《SANDARA PARK》相隔6年回歸樂壇，她於同日亮相網上節目《Look Me Up》，親自回應有關她的傳聞。

談到組合於2014年推出最後一張大碟《CRUSH》，她坦言當初沒有想過會是最後一張專輯，但後來見到組合的成績差了不少，她便開始有預感：「我們是一直排第一的組合，當時我們推出的《Falling in love》和《Do you love me》只排在第10位，連公司都說『唔掂啦，依家放棄啦』，之後我們就錄了《Missing you》這首歌，最後一句歌詞很有離別的感覺，錄完之後我便和朴春哭了幾個小時。」

對於有網民指她的財產達300億韓圜（約1.9億港元），在韓國女歌手中排第5位，問她平時很少拍廣告，是否靠投資賺錢？她說：「經常聽到身邊人問我是如何賺錢，我差點發火了，雖然在韓國很少拍廣告，但我在海外拍了好多廣告，在東南亞很有人氣，所以代言費也很可觀，一直被無視令我有點憤怒，我的錢當然我可以隨意地花，我沒有投資，也沒有儲錢。」