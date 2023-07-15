美國演員工會罷工癱瘓荷里活　湯告魯斯新作受影響

美國演員工會（SAG）日前響應編劇工會行動，舉行聯合罷工，令影視工作全面叫停，頓時癱瘓整個荷里活。有多部開拍中的電影亦受牽連！

據知正在開拍中的多部荷里活大片包括漫威的《死侍3》（Deadpool 3）、烈尼史葛（Ridley Scott）的《帝國驕雄2》（Gladiator 2）、《毒魔3》（Venom 3）以及湯告魯（Tom Cruise）主演的《職業特工隊：死亡清算下集》（Mission： Impossible-Dead Reckoning Part Two）亦受罷工影響暫停拍攝。此外，湯告魯斯原定於本月17、18日到日本宣傳《死亡清算上集》的計劃亦已決定取消。據知原本影片將於17日舉行首映，而記者會就會於翌日即18日舉行。

雖然新作受今次工潮所影響，但冇阻靚佬湯宣傳《死亡清算上集》。他日前於社交平台貼與導演Christopher McQuarrie抬高雙腳歎爆谷的照片，並留言答謝粉絲繼續支持《職工》系列：「我哋用咗數年時間做呢套戲(《職工7》)，依家终於喺戲院上映。希望你哋會同我哋都一樣喜愛呢部電影。」