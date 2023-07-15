林沚羿決心留港發展推出新歌勉勵港人

「聲夢」學員林沚羿（Venus）近日推出新歌《Take a break》，歌意著香港人從繁華的生活節奏，盡量放鬆心情，及懶理旁人目光，去享受自己喜歡的事情。對於首隻派台歌放棄較容易的情歌，而選擇以勵志曲風踏出第一步，Venus坦言：「呢個階段感情生活唔係咁重要，況且呢方面其實我冇乜經驗！」

身為動作導演林迪安女兒的她，坦言從小就醉心表演藝術：「以前放學及周末，我都唔介意花時間去綵排演出項目，可能人哋會覺得我嘥時間喺啲無謂嘢上，但我好清醒，知道自己鍾意啲乜嘢。父母當然都希望我讀好啲書啦，但我對冇興趣嘅嘢只會僅僅合格，小朋友千祈唔好學，哈哈！」

年前因為疫情關係，Venus返港逗留一段長時間，結果跑了去當無綫的節目製作助理，3個月後更參加了「聲夢」，終於由幕後走到幕前：「外國嘅大學課程只可以申請休學1年，所以我輟學嘞。爸爸都明白做呢行，一定要趁年輕，所以都支持我嘅。」目前Venus於J2有穩定的主持工作，收入亦算有保証：「屋企都有經濟支持嘅，就係俾我繼續喺度住，香港租屋好貴，咁樣已減輕我唔少開支。」

場地提供﹕Da Filippo Trattoria@Harbour City