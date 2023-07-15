Jennie作客Dua Lipa節目：我好像令粉絲失望

韓國勁爆女團BLACK PINK成員Jennie之前參演的處女美劇《偶像漩渦》（The Idol）上架後狂吸負評，更因劇中有不少意淫舞步而遭狠批有辱組合形象。她似乎亦有留意網上的惡意抨擊，昨日（14日）作客Dua Lipa主持的廣播節目《At Your Service》時表示：「我在韓國以K-Pop歌手展開職業生涯，這限制了我很多方面，不僅因為我是K-pop偶像而不被允許展示，我也害怕去表達自己，但隨着時間推移，我能夠表達自己，人們認為這是在打破界限，而不是『她在做她不被允許做的事情』。」

她亦談到母親一直希望自己多出國擴闊視野，不只局限在自己的國家與文化，更希望她無論身在何處也可以自由自在。她亦感激母親讓她年幼時可以到新西蘭留學，期間聽了不少韓國的音樂，亦是由當時起，她希望可以成為歌手，把韓國的音樂帶往更大的世界。

她亦談到相比起其他成員，自己在表演或生活上經常受傷：「這是一件很有壓力的事，我覺得生活上某些時刻好像讓粉絲們感失望，亦好像是我未有全力以赴一樣，但我想說的是，我不知道怎樣去控制我的身體，因為我認為排練時應該想如何去跳得更好，而不是如何令自己更安全，可能我還在學習的階段。」