精打細算　把握機會食餐好

飲食界一向競爭激烈，經常有餐廳推出不同的宣傳攻勢來吸客。對精明的消費者來講，有特別折扣或優惠寧捨吸引。近日坊間餐廳或品牌趁夏日來臨，推出多個限時優惠，由雪糕、小菜、正餐等各式美食應有盡有，慳荷包又食得好。

免費食雪糕

一邊拎住雪糕一邊行街，感覺都無咁熱。富豪酒店集團近日舉行「Hello Summer‧細味香港」活動，當中有多項優惠。於7月15日及16日推出免費雪糕日，經典雪糕車分別在銅鑼灣（15/7）、尖沙咀及旺角（16/7）指定時間向大家派發軟雪糕，各位只要即場讚好酒店指定社交平台，就能獲免費軟雪糕乙杯。另外，酒店由7月15日至9月8日推出鴛鴦蝴蝶酥禮盒套裝連主題環保袋及濃香曲奇四色賞連主題環保袋2款別注版烘焙禮盒，客人於酒店住宿消費滿HK$2,000，可免費獲贈別注版主題環保袋乙個（送完即止）。

快閃限定

臨近暑假，有各式各樣的活動，親友聚餐自然多。美麗華飲食集團網店Mira eShop於現時至7月21日推出「開心盛夏優惠」，旗下餐廳有不同的推廣，部分更低至5折。尖沙咀The Mira Hong Kong內的國金軒推出食京式片皮鴨57折、脆皮金豬外賣禮盒禮券55折，COCO下午茶有7折，Whisk的10道菜精巧極致晚宴禮券買二送二。灣仔問月酒店Supergiant的東南亞滋味午宴及晚宴會推出買二送一，客人亦可以31折享用指定香檳。中環國金軒會推出半價原隻澳洲龍蝦，翠亨邨的夏日極品饗宴有買一送一，逢星期一至二晚市堂食，可以5折用京式片皮鴨。數量有限，售完即止。

手提風扇過夏日

打邊爐除有個靚湯底，食材也很重要。牛気由現時至9月12日舉行「牛気夏の祭」，全線分店會有主題布置，餐廳亦推出期間限定的檸檬鹽麴昆布湯底與赤鍋地獄激辛湯底，以及5款涼菜、2款冷盤及3款迷你丼。現時成為指定會員，可獲電子優惠券1張，憑券惠顧堂食澳洲極上和牛 + 海鮮火鍋放題套餐或以上級別，同枱每位顧客可獲1隻柚子醬油鮑魚。同時間，餐廳訂製4款顏色的手提電風扇，凡惠顧日本九州產黑毛和牛+海鮮放題套餐，可獲1把手提電風扇，指定會員亦可以積分換領，讓大家度過清爽夏日。

火鍋通行證

有鋪邊爐癮的客人，四季都愛烚下烚下。灣仔美味廚由現時至8月31日推出優惠價的火鍋通行證，選購後每次惠顧餐廳，可免費享用手切雪花牛頸脊一碟和指定日本生啤2杯，邊飲邊吃最滿足。