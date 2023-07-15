《造星V》Nathan被揭分手內情　扮單身兼當女友提款機

ViuTV節目《全民造星V》十強選手Nathan（魏念恩）女友Jessie早前墮樓身亡，近日女方家屬取回其手機後，發現Jessie離世前特意將電話解鎖，家人翻查生前她與Nathan的短訊對話後，終揭分手內情。家人指出，在拍拖期間Nathan多次向女友借錢，直至5月6日凌晨以專心比賽為由提出分手，但分開後繼續當女友提款機，多次借錢，金額由數百至1千元不等，Jessie從不過問原由，只提出想見面但仍遭男方拒絕，然而在《全》播出後兩日，即5月17日，Nathan突然要求女方刪走社交網所有他的照片及2人合照，Jessie曾多次致電並到昔日愛巢找他，但得不到任何回應，同日墮樓身亡。

家人續指Jessie一直在金錢及精神上支持Nathan追夢，又強調並無意責怪任何人，只見網上有佷多謠言及惡意批評，故希望為Jessie澄清。家人又認為雖然事件是雙方處理感情不佳而導致悲劇發生，但Jessie媽媽始終希望Nathan跟她講一聲對唔住。而Jessie朋友又指Nathan自言扮單身是公司壓力，但眼見不少參賽者都有公開拍拖，質疑為何只有他不可以公開有女友。