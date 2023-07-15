蔡思貝硬Sell做「星女郎」　瞓晒身泳照浴照都出齊

周星馳早前公開召募電影《少林女足》的年輕女演員，吸引數以百計女星自薦追「星」，為突圍而出，視后蔡思貝今日（15日）再出奇招Hard Sell，她於社交網上載了一段長1分鐘的自製片段，片中見她遊歷世界各地苦練足球，一時大騷球技，一時又倒吊做掌上壓，向星爺「巴黎鐵塔反轉再反轉」致敬，之後連坐住艇都要用心口頂波，夠晒無厘頭。最博係佢激罕出動水着Look，一件頭純白泳衣上陣玩淋浴，大玩濕身誘惑，仲瞓埋浴缸踢水騷長腿，施展「美人計」望得星爺青睞，佢留言表示：「Dear Stephen，日子感覺過得好快，由你生日，到現在已經三個禮拜了，可能遲來，但整個旅程每一刻我也是想着你的，我走了九個城市，拜候武林各界高手，修練自己，我，準備好了。」

說到她嘔心瀝血製作這條片，蔡思貝接受東網訪問時謂：「要大家好有耐性睇晒成條片，真係唔可以太長，我set咗1分鐘內要完成晒條片，啲網民先有耐性睇，係有啲難度嘅，但係要星爺睇到我，真係好想參與佢嘅製作，我真係好畀心機喺1分鐘入面表達到最多嘅嘢，睇到我最多嘅一面，畀佢睇到我嘅創作、創意。」思貝坦言整條片都是她一手一腳製作，由構思、剪片加音樂、字幕一腳踢，她謂：「之前星爺喺佢6月22日生日PO出招募，咁啱我就係嗰日飛英國拍節目，拍節目時間好緊密，我乜都做唔到，只好每一日諗盡方法，可能係攝影師轉機位嘅時候我就叫人幫我拎住部機拍一個Shot，之後再有空檔，可能大家食緊lunch嘅時候，我又拍少少。」思貝坦言拍節目不停要轉景點，自己已經靈魂出竅，回港時在機上自己就即剪片，不能浪貴任何時間：「返嚟香港我都冇瞓過，努力剪晒條片，我希望藉住呢條片話畀星爺知我係幾有誠意，我係幾appreciate佢。」