藝人王秀琳(Mango)近年轉投餐飲界做「XO醬女王」,事業發展唔錯,淡出幕前逾10年的嘅佢,鮮有公開露面,只係得閒同朋友敍舊嗰陣先見到佢嘅蹤影,佢日前約咗前女子組合Cookies成員區文詩(Angela)同陳素瑩(Gloria)飯敍。

區文詩喺社交網晒出合照,留言:「Have no fear, the lunch ladies are here! #LunchLadies #LunchTime(唔使擔心,我哋一班女仔喺度食晏!)」好耐冇見嘅Mango成為網民焦點,42歲嘅佢同以前一樣留有一把招牌長髮,仙氣十足,加上身材Fit爆,個樣似食咗防腐劑咁多年都冇變過,網民大讚佢逆齡生長,仲期待佢可以復出幕前添!