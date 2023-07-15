林作計劃投資逾百萬開店：收益全歸裕美！

「抽水王」林作今日（15日）現身加密貨幣兌換店舖擔任一日店長，他笑言為之後發展的生意探路，女友裕美也有同行。他透露創業大計，預計9月會在中環連開兩間店，每間投資逾百萬，他說：「一間叫林作店，一間叫裕美店，裕美店嘅收益全歸裕美。」問到母親是否在金錢上支持？他自言金錢上無需對方幫忙，但母親十分支持他做投資生意：「我以前做大律師、保險佢都麻麻哋，今次佢好支持，因為我媽咪係靠炒股投資發達，我依家好似做番佢老本行咁，依家我哋母子關係何其地好，分分鐘連婆媳關係都可以變好。」

他大爆母親最初炒細價股而賺逾億，但之後曾試過損手，疫情期間曾想過放售物業套現，但經高人指點後又重上高峰，問到目標是否破母親紀錄？他說：「希望可以青出於藍，威過我媽咪，我估計佢身家有10億，我個理想當然唔止咁。」至於會否做2、3年又轉行？他稱現時自己做老闆，不會被炒或被攻擊，問他是否因上次做保險被辭退，故立志做老闆？他揚言：「自己做自己人生主導者，要自己話事，不過冇呢啲經歷就唔會行到呢一步，冇過去3年嘅收入就冇本金去開舖，所以有時候係需要忍辱負重。」