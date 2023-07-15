轉會大陣仗　胡鴻鈞撐蔡思貝自薦做「星女郎」

歌手胡鴻鈞（Hubert）轉會過檔Sony Music後首次見人，近百粉絲在1號戒備訊號包巴士巡遊應援，由紅磡巡遊到尖沙咀，Hubert現場唱出轉會後首支國語歌《Give Me A Chance》冧粉絲。他透露轉新公司希望想做好音樂，過去一年只出過一首歌，未來會積極谷歌，想半年內出4、5首，問到合約是否包出歌？他指：「整個合約期間包一定數量的歌（天價轉會？）我好平咋！（唔做TMG一哥做陳柏宇師弟？）自己入行一段長時間，趁未人老豬黃，未畀社會淘汰時想試新嘢，難得歌迷支持。」他希望音樂可以在更多平台分享，現時跟TVB關係友好，表示樂易玲好鼓勵他，跟TVB仍有超過一年的藝員合約，最後作是《金宵大廈2》，但暫時未有計劃拍劇，想聚焦發展音樂上：「但我唔抗拒任何台的監制搵我都歡迎。」

Hubert出甫宣布轉會時，緋聞女友蔡思貝秒畀Like，笑言她肯定不是第一個：「第一個係歌迷，見佢自薦周星馳《少林女足》，我都有畀讚，會互相支持，希望佢成功。」不過支持還支持，但轉會這件事卻隱瞞蔡思貝，他直言是迷信的人，怕自己烏鴉口，令好事變壞事，所以任何人都無講，但她沒有嬲，還送上恭喜，問將來找蔡思貝拍MV女角？他說：「要睇公司安排，不過依家公司有咁好嘅選擇，可能有更題切嘅題材嘅。（嫌棄她人老豬黃？）有合適會安排。」