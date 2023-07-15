港姐2023︱佳麗互揭趣事！「嫩版蔡依林」排舞爆喊

《2023香港小姐競選》16位佳麗於嘉賓主持黎諾懿及師姐梁凱晴帶領下，已抵達越南拍外景，是日一眾佳麗以仙氣十足的白裙上陣，前往被列為世界文化遺產的美山聖地拍攝MV，大抵經過連日來密集式訓練，佳麗們除了擺甫及跳舞愈見有板有眼，面對鏡頭也變得從容，加上夕朝相對多時感情不俗，故訪問時也要攬作一團，氣氛融洽。

不過當地氣溫酷熱，台前幕後均熱得汗流浹背，但拍攝中途卻突然行雷閃電兼暴雨，令拍攝進度數度被打斷，面對外景日曬又雨淋，佳麗坦言雖然辛苦，但感恩獲工作人員貼心照顧，胡睿涵表示：「行雷閃電？唔驚呀，工作人員好有準備，一早準備定遮，好照顧我哋。」

姜依宁、陳曉彤及「嫩版蔡依林」莊子璇受訪時，被爆前一晚排舞時因壓力大爆喊，對此姜依宁解釋：「我覺得自己做得唔夠好，笑容唔夠，要更加努力。」並感謝身旁兩位戰友全程陪伴及打氣，更指三人已變成「笑容專員」，無論是大會鏡頭或工作人員手機，只要一對着自己便能擠出燦爛笑容。

佳麗們亦應要求互爆趣事，當中以莊子璇及「Cute版阿Sa」王怡然最有娛樂性，莊子璇說：「尋晚我哋大概一點零瞓，但瞓前點都要敷個Ｍask，我敷住咁去咗第二位佳麗間房，點知冇為意瞓着咗，個零鐘後醒番塊面膜已經乾晒，咁樣反而弄巧反拙。」王怡然則說：「我同Zora（陳怡名）三個人去買嘢，大家都以為大家身上有錢，買咗好多零食，點知到畀錢嗰陣，先知原來大家都冇帶錢。（最後冇買到零食？）有呀，返酒店攞錢先再買。」