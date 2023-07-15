「Gary哥哥」譚偉權爆第二度離巢無綫真相：心淡一定有！

現年54歲，人稱「Gary哥哥」的譚偉權接受電台訪問，談到不甘心被定型而決心第二度離開無綫：「我會預視到自己將來嘅路怎樣走，我都咁上下年紀都仲畀人話我童顏！」他憶述以前讀書時期，在演藝學院及話劇團期間，也是因為童顏而經常被指派做「𡃁仔」角色。

問到離巢是否代表放棄當年的「男一夢」，他直言：「少少心淡就一定有㗎啦，但我又覺得呢個世界係圓嘅，王心慰監製都好錫我，佢都話如果日後有咩角色啱玩都會搵我返去做。」亦表示參與舞台劇《我們的青春日誌》也是其中一個原因決定離巢，全心投入舞台劇：「因為我答應參與舞台劇在先！」他續指接劇很大機會撞劇組時間，加上舞台劇的角色沒有替代演員，更加不可能辭演。

譚偉權同屆演藝同學包括劉玉翠、陳錦鴻等，節目中他承認畢業曾獲寶麗金斟洽出碟，兼獲所有電視台招手，但最後聽從老師意見加入香港話劇團，如有機會回到當年，他坦言不會再重踏舊路：「咁就唔會啦！我會真係進入娛樂圈打滾！趁後生要燃燒吓先！因為事實證明咗，你做幾年職業劇團再入娛樂圈係唔得嘅。」

至於當年加盟無綫的原因，他說：「嗰陣就覺得機會嚟啦，有人向我招手，所以我就去啦，點知原來一入到去係做兒童節目。」當年是因為監製覺得適合而被邀參與兒童節目，而他只好無奈接受：「嗰陣公司游說我以前好多前輩好似周星馳、梁朝偉都係兒童組出身，所以話我兒童組呢條路就啱㗎啦！之後發現原來入咗兒童組係唔可以接劇，梗有少少唔開心啦。」

演藝路上譚偉權雖然未見一帆風順，但在人生路上，他坦言在兒童節目結識太太顏菁葦是他人生最大得着，他首次決定離巢時，太太給予大支持：「佢好Support我，因為佢都曾經係呢個圈子嘅人。但係好搞笑㗎，佢曾經問過我點解唔早啲第二次回巢，隨時個地位同成績已經唔同咗，咁就得咗㗎啦！」談到未來目標，他希望目前專注音樂劇，盼更多人認識自己的演出，將來有沒有機會拍劇隨緣就好。