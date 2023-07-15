EQS SUV 580 4MATIC　豪邁7座位

全新EQS SUV跟EQS Saloon同建基於平治豪華電動車專屬底盤平台(EVA2)， 軸距同為3,210mm，但車身再高206mm，車長稍縮短91mm。

7人車不論是MPV還是SUV，在香港巿場都各有捧場客。而新近抵港的全新EQ家族成員EQS SUV，既是7座位又是電動車，加上豪華內裝與高科技配置兼備，而且是四驅，可說是目前巿場上少有配備7座位的純電豪華四驅SUV之選。

率先輸港的有EQS SUV 450 4MATIC及EQS SUV 580 4MATIC，兩者同車載由前後軸電馬達組成4MATIC四驅系統及108.4 kWh鋰離子電池，續航力亦同為632km(WLTP)。拍攝車是後者，動力輸出和加速力更強，擁有544hp最大馬力及達858Nm最大扭力，完成0-100km/h只需4.6秒。隨車配備亦更多更豪華，像MUBX Hyperscreen、Burmester環迴音響系統、Acoustic comfort package 隔音隔熱套件、Luxury line內飾及獨特的椴木飾板(Anthracite linestructure lime wood) ，以至腳下的21吋輕合金輪圈，皆全屬EQS SUV 580 4MATIC至有的標準配備。

受惠於標準配備無段調較吸震筒 (ADS+) 的AIRMATIC氣壓懸掛，在Comfort和Sport駕駛模式下，當車速超過110km/h，車身會分別地自動降低10和15mm以減低風阻，提高駕駛穩定性。而在60km/h以下時，只需按下特設觸控鍵，車身離地距即可升高25mm，帶來更佳路面通過性，配合Offroad駕駛模式，輕鬆應付一般越野地形。另隨車還標準配備轉向角度達4.5度的後軸轉向系統，儘管車長逾5.1米，在城巿街道穿梭靈活又輕鬆。

規格表

車型：5門7座位電動豪華SUV

鋰電池：108.4kWh

馬達：前後軸電馬達

最大馬力：544hp

最大扭力：858Nm

驅動：四輪驅動

0~100km/h：4.6秒

續航距離：632km（WLTP）

混合耗電量：20.0-24.2kWh/100km

充電時間：31分鐘(200kW直流電)；5.5小時(22kW交流電)

車身體積：5,125×1,959×1,718mm（長×闊×高）