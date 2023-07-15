【Zac玩Zac食】歎住冷氣玩餐飽

踏入暑假，太陽伯伯日日開盡個Turbo，想同小朋友出去玩都真係唔驚佢哋中暑都驚自己虛脫。所以都係搵啲有教育意義嘅室內活動，再食吓好嘢，舒服享受親子人生啦！

位於深灣嘅星級酒店，推出咗Baby Shark海洋探險之旅主題住宿，與遍布酒店的Baby Shark主題布置拍照、仲有Baby Shark迎賓禮品包和客房用品，以及在星耀廊享用Baby Shark小食拼盤和特飲。

想靜態活動就最好帶小朋友去酒店一樓大堂嘅《海洋及陸地的動物朋友》展覽，展示已故「香港海洋保育之父」莫雅頓教授雙語兒童繪本的原始手繪插圖，為小朋友帶嚟充滿啟發性嘅海岸體驗！書冊包含莫教授精美嘅手繪插圖，並紀錄了來自香港和世界各地40種迷人的海洋生物和動物，提升兒童對探索了解更多有關海洋世界、生物多樣性和保育的興趣。

翌日Check Out之後可以去酒店嘅中菜廳，飽覽南中國海美景，品嘗一系列精緻點心及美饌！全新高湯金魚餃可愛又好味、紅菜頭帶子餃粉嫩嬌俏、梨香鹹水角賣相和味道同樣出色，小朋友見到一定好開心。而我最愛係同我一樣低調又好有內涵嘅肉骨茶小籠包，一口咬落去濃香嘅肉骨茶湯喺口中爆發，絕對有驚喜！仲有全新嘅濃杏汁雞湯煎花膠，花膠大塊又黏嘴，充滿骨膠原，另上嘅濃杏汁鍾意幾多就蘸幾多，食完成個人靚晒！

Profile：Zacky Sun

-香港執業會計師

-www.Inztyle.hk創辦人

-星級生活達人

-自由寫作人

-為國內雜誌撰寫旅遊飲食文章

-於商業電台節目作客席旅遊主持

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