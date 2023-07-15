阿Mo半年前轉到第三間醫院就醫　喜獲姊姊暑期回港探望

男團MIRROR去年7月在演唱會期間發生嚴重意外，懸掛半空的巨型屏幕突然墮下並擊中舞者李啟言（阿Mo），他至今仍需留院接受治療。其父李盛林牧師一直透過代禱信交代阿Mo的進展，在今晚（15日）他發出第51封代禱信。

李盛林牧師透露，阿Mo半年前轉到現時的第三間醫院就醫，祈望有更多治療的儀器和方案協助復康，感思現逐步見到曙光。下個月再被安排照頸椎磁力共振，測試膀胱控制功能，繼續觀察阿Mo自主排便的能力，以及二頭肌的反應進展，望調整制訂前面針對復康的方案。經過長時間的協助，過去兩星期部分家人因病倒而不能探望，幸好阿Mo的姊姊一家暑期回港探望及協助關懷護理，在家人身體軟弱之際來個補位。

長文如下：

(一) 啟言(阿Mo)

1)「沒有持續超過 4 小時睡眠」

(禱告) 在過去一年的治療中，因不同的治療和體位的轉換，從沒有連續超於4 小時的睡眠時間。請為每一小段休息和睡眠的質素禱告，盼能爭取有更大的精神體力面對每天頻密的治療進程。

2) 「半年前曙光再現」

(感恩) 半年前轉到現時的第三間醫院，看看有這麼多治療的儀器和方案可以協助復康，真是感恩一步步的見到曙光。

(禱告) 為每一個復康儀器配合針對神經、肌肉、關節和身體機能的治療方案，能產生超越的效果，並祈求創造主的大能使阿Mo神經系統恢復功能禱告。

3) 「八月調整治療方案的可能」

(禱告) 請為在下月再度安排照頸椎磁力共振，測試膀胱控制功能，並繼續觀察自主排便的能力，與及二頭肌的反應進展禱告，以幫助調整制訂前面針對復康的方案。

（二）MO 爸媽

1) 「家人抱恙」

(禱告) 過去兩星期部分家人因病倒而不能探望及協助護理，請為家人的身體康復與健康禱告。

2) 「家人回港探望及補位」

(感恩) 感謝神，讓阿Mo的姊姊一家暑期回港探望及協助關懷護理。在部分家人身體軟弱之際，正好是補位之時。