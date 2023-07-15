德江加奈　陽光海灘晒波波

話咁快又嚟到夏天，相信好多男士都想去海灘玩返轉，享受一下嬉水同曬太陽之樂，順道欣賞一下比堅尼索女，全方面感受夏日嘅來臨！提到夏日感覺，日本寫真女優德江加奈成個人都充滿陽光魅力，令人好醒神呀！

標致甜美

雖然肌膚白滑嘅寫真女優比較容易吸引到觀眾注意，但係古銅膚色卻又能夠帶畀大家不同感覺，亦能夠喺芸芸咁多雪白女優當中顯得鶴立雞群。而提到日本寫真界嘅古銅色女優，最出名嘅應該就係有「寫真界黑鑽石」之稱嘅橋本有菜，以及細細粒但係波大大嘅葉月彩喇！其實，除咗佢哋之外，仲有一位相當出色同亮眼嘅古銅女優，佢就係德江加奈。

今年24歲嘅佢，五官標致，帶有少少混血兒味道，甜美精靈嘅樣子亦散發出獨特氣質，笑起上嚟仲相當迷人。身材方面，擁有5呎5吋夠晒高挑，而且高得嚟有豐滿感，豐乳肥臀一應俱全，配上一身古銅肌膚，令呢副胴體睇落健康又帶野性美。

拍戲又演劇

加奈喺2014年因為夢想成為青春偶像，所以參加選美活動，雖然佢最後一個獎都攞唔到，但係就得到演藝事務所嘅垂青。高中畢業之後，佢就正式投身寫真演出工作，憑住豐滿身材以及活潑開朗嘅風格，吸引到好多寫真迷支持，令人氣飆升。

除咗拍寫真，加奈嘅工作路數亦相當多，當中包括拍電影，作品包括喺上年年尾上映嘅《近江商人，跑吧！》，另外，佢仲曾經係藝能偶像女團Chameleon Republic嘅成員，雖然喺今年年初已離開團隊，但係加奈嘅工作依然相當忙碌，因為佢喺舞台劇界活躍度愈來愈高，早前就忙於演出舞台劇《初戀太郎與白蘭伯爵》喇！

德江加奈性格大方，向來唔吝嗇騷身材，喺佢嘅社交網當中大家就可以睇到好多性感照，亦可以欣賞到佢聞歌起舞嘅短片，令人睇得開心又興奮。

Profile

年齡：24歲

身高：5呎5吋

三圍：36D-25-36