「姐弟情」19年不變！劉若英獲王寶強驚喜撐埸

台灣「文藝天后」劉若英（奶茶）假廣州舉行巡唱，歌迷在40度高溫下捧場，奶茶身穿桃紅色典雅禮服驚艷亮相，闊別廣州歌迷7年的她以廣東話向歌迷問好，又謂：「休息了3個禮拜，今天竟然有首場的感覺，但有這麼多朋友聚在這，我不應該緊張的。歡迎大家來跟我一起『飛行』，而今天很特別，這是我第一次廣州做四面台巡迴演唱會。」

奶茶邀請王寶強擔任嘉賓，兩人「姐弟情緣」始於2004年電影《天下無賊》，在片中她飾演王寶強的姐姐，姐弟情誼延續到戲外19年不變，每年奶茶生日時，王寶強總會記住她的生日並轉利是給她，而2008年，奶茶開騷亦有邀王寶強捧場，當時他拒絕說：「我沒空，下次去。」不過最還是現身台上驚喜送花。

而今次「姐弟同台」令歌迷大表驚喜，場尖叫連連，王寶強透露當初邀奶茶一起重新演繹《親愛的小孩》原因，他說：「因為電影裏有很多小孩，所以第一個想法就找奶茶，因為她唱出真摯的感情，就像我是那個孩子，透過歌聲一直守護着我支持着我。」她於13日綵排完個唱後，就特地進戲院支持《八角籠中》，她說：「我看得不是電影，我看得是寶強這麼多年的人生走到現在，交出了他最好的成績單。」兩人真誠相待，在台上彼此送上擁抱，王寶強大喊：「經過這麼多年，一到姐姐面前就像孩子一樣，姐姐我永遠愛你！永遠支持你！」