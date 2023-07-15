麥明詩DSE放榜前夕分享經驗　吐心聲自爆曾經迷失

「十優港姐」麥明詩在英國劍橋大學法律系畢業後，回港參選《2015年度香港小姐競選》並成功奪冠，當時已被稱是人生勝利組成員之一。隨着今屆DSE放榜大日子來臨，她分享了相關經驗。談到香港中學會考成為了10A狀元，在傳媒面前被指將來目標是做特首，她即澄清：「嗰陣有記者打嚟：『聽講你想從政喎，有冇諗過做特首呀？』我就話︰『真係冇諗過喎，我應該勝任唔到喎。』記者再問︰『如果真係叫你做呢？』咁我就話︰『如果真係叫我做，我都可以做吓嘅。』結果翌日報導就變得非常精彩。」

她解釋選擇修讀法律，是因為自己不是那種本身已很聰明的人，讀法律是要邏輯和文筆表達的科目，認為很切合自己的長處。麥明詩建議學生們要想清楚自己的長遠、改善自己欠缺的能力，最重要是了解自己，接受自己的優點和缺點。

她透露這些年亦有感到迷失的時候，表示：「我迷失嗰刻又未必係公開試嗰刻嘅，反而係唔知咩先叫『夠』。我喺學校攞咗最高嘅成績，咁就覺得，係咪未夠呢？去到放榜之後，我又去到世界一間比較頂尖嘅學校，咁係咪就夠呢？縱使去到電視界嘅時候，選咗港姐（冠軍），夠啦？又會發覺，『唔係喎，人哋嗰個又做女一喎，人哋呢個套劇又好紅喎，35點』，呢種追逐過程，係為一個乜嘢嘅end point？」麥明詩語重心長勸告學生們表不要以為放榜拿到好成績之後便不用努力，她說：「呢個係錯誤嘅諗法，其實大家都需要繼續努力。」