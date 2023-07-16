【是日通勝】

農曆五月廿九

癸卯年 己未月 乙亥日

吉時：上午5時至7時、下午1時至3時、下午3時至5時

凶時：凌晨1時至3時、上午9時至11時、下午5時至7時

宜：會友、交易、動土

忌：栽種、嫁娶、乘船

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：1、34、36

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座：運勢墊底並非世界末日，對自己要有信心。

金牛座：趁周日多做運動可放鬆身心，對健康有利。

雙子座：多做好事冇蝕底，你的善心可換來好人緣！

巨蟹座：脾氣差有損身心健康，遇麻煩要平心靜氣。

獅子座：勉強無幸福，勿在不對的人身上浪費時間。

處女座：沒必要跟別人作比較，跟自尋煩惱沒分別。

天秤座：讓自己做些感興趣的事，可迎來充實一天。

天蠍座：判斷力弱，做事粗心，容易招致金錢損失。

人馬座：財運好到不得了，如有閒錢不妨多做好事。

山羊座：心境平和，不論面對甚麼事都能處之泰然。

水瓶座：健康無大礙，但注意節食收身易弄巧成拙。

雙魚座：平淡是福，不去跟別人作比較就沒有煩惱。

【生肖運程】

相沖生肖：蛇

旺弱指數：（升）狗 桃花旺

（跌）蛇 易受騙

鼠：晚上如有聚會，大方赴約可帶來驚喜。

牛：急躁好鬥，對你不利流言將快速蔓延。

虎：人逢喜事精神爽，別人很願意接近你。

兔：與家人共度周日，易獲得快樂的體驗。

龍：易有爛桃花，有伴侶者切勿拈花惹草。

蛇：是日沖煞，思緒亂，易受假消息誤導。

馬：不要太孤寒，趁今天花錢慰勞自己吧！

羊：給自己安排一些休閒活動，好好放鬆吧！

猴：出現麻煩事，心煩意亂，有破財風險。

雞：有博彩運，易有收穫，但要見好就收。

狗：單身者獲異性關注，可打破感情悶局。

豬：小人干擾，遇事要冷靜，以免行差踏錯。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

起名時要避開的誤區

古人云：「賜子千金，不如教子一藝；教子一藝，不如賜子好名。」一個好的名字能給人生錦上添花，如果選擇一個不利自己的名字，則對運勢起不了幫扶作用，那麼在取名時需要避開哪些誤區呢？

‧使用測分軟件取名或測名

不少朋友遇到疑問時都會上網查找資料或答案，而現在網上測名打分軟件甚多，有人會用自己的姓名作測試，看看其優劣，但用姓名測試軟體或三才五格取名法起的名字，真的靠譜嗎？要知道這些測名打分軟件的性質只是一種娛樂，若真的要取名或測名，最好向專業師傅請教。

‧出生前取名字

父母對於寶寶的期盼，大家都能理解。如果父母在孩子還沒出生的時候就取好名字，這樣存在一些弊端。中國人取名講究八字生辰，每個八字都有它的喜忌，取名字的時候都要考慮在內，故此不建議在孩子出生前就取名。

‧只追求寓意好的名字

每個寶寶都是在父母滿懷期待下降生的，如果家長在取名時只追求寓意或三才配置上的完美，忽視了寶寶自身八字，不但未能給寶寶的運勢起到補助作用，還有可能起到一些不利的影響。