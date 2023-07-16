影迷回憶　哥倫比亞電影公司「火炬女神」Logo演變史

荷里活電影公司的Logo出名夠經典夠特色，「童話式古堡」的出現你會即時諗起迪士尼電影公司、「獅子咆哮」你會諗起美高梅電影公司，至於出現「雪山」畫面你必定會諗起派拉蒙電影公司，那「一位女神拎住閃亮的火炬」出場，你有會諗起是那間電影公司呢？答案就是哥倫比亞電影公司！那你對這個命名為「火炬女神」背後又知道幾多呢？

這位身穿白裙藍色披肩的「火炬女神」形態就如紐約「自由神像」一樣，不過原來最初電影公司的Logo並非如此。CBC Films Sales（哥倫比亞電影公司前身）於1919年成立，當時的Logo只有公司名並沒有任何設計，到了1924年CBS正式改名為哥倫比亞，而「火炬女神」就首次登場直至現在，只有1976年將視線改在「火炬女神」的「光芒」作為Logo直至1981年。

多年來，哥倫比亞的Logo換過不少「女神」，她們由多位明星及模特兒擔當此「歷史性任務」，而1992年電影公司就邀請一名在新奧爾良報章工作的女記者Jenny Joseph任「火炬女神」的模特兒，而那次是她第1次亦是最後1次的模特兒工作。她曾透露當時拍攝的情況，她當時手持的並非火炬而是一盞枱燈而燈上貼着小小的燈泡，後來經過電腦特技加工才出現後來的片頭Logo。

荷里活女星傳聞客串「演出」？

2000年，電影《不文外星人》（What Planet Are You From）上映時曾一度傳出哥倫比亞電影公司棄用了Jenny Joseph的Logo，改由《不》女主角安納貝寧（Annette Bening）擔任「火炬女神」，不過傳聞一直未經證實。

「火炬女神」化身「打女」打喪屍？

哥倫比亞「火炬女神」的「出場」方式並非獨沽一味企定定，2019年上映恐怖喜劇《喪屍樂園: 連環屍殺》（Zombieland: Double Tap）時就試過有「動作」，女神拎住火炬當武器打喪屍，認真過癮！