娛圈單打︱輪廓深邃如鬼妹　BB美貌再升級

早陣子忙於拍攝旅遊節目的「翠如BB」黃翠如，事隔一輪再露面，又令觀眾耳目一新、眼前一亮！她日前出席時裝品牌活動，自爆老公蕭正楠好掛住自己，回港後終於可以一解相思之苦。大放閃光彈不足為奇，奇就奇在翠如BB美貌再升級，別說和初出道判若兩人，直情較去年又有不同，差點認不出來！

嗱，不知是化妝問題，還是燈光問題，翠如BB眼深鼻高，過去引以為傲的「虎鼻」不見了，代之而來是筆直高聳的「鬼妹鼻」；額頭和蘋果肌亦愈見飽滿，下巴尖而長，眼窩深邃，若非聲線仍跟從前一模一樣，一時間實難認出眼前人就是黃翠如！

即係咁，明星愈紅愈靚早已是不成文定律，貴為BB級女神，翠如當然也不例外。然而，今番露面，美貌又較《使徒行者3》甚至《七公主》時期再進化，還是令人感到驚嘆。事實上，初出道的翠如BB或許不算正宗美女，但面頰飽滿，鼻頭有肉，加上笑容可掬，口齒伶俐，給人清新感覺，總勝過倒模式網紅臉。

現今審美觀卻認為眼大鼻高瓜子臉才是王道，千人一面，個個跟風，其實欠缺特色，毫無靈魂。儘管翠如BB一直否認整容，但質疑聲音不絕於耳，就連同她合作過的三哥苗僑偉，宣傳劇集時亦忍不住寸她「事隔幾年人大咗、成熟咗，（個角色）去咗幾年外國，整埋容返嚟」，讓人忍俊不禁，翠如BB則一臉尷尬。整容孰真孰假，你話呢？

這就難怪，網上常有懷念90年代女星的視頻，由關之琳、鍾楚紅到林青霞、張曼玉，各有特色，美麗絕對經得起考驗。