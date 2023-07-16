星玄︱王祖藍豪宅花園變身水上樂園　李亞男湊女晒42吋長腿

今日係7月16號，即農曆五月廿九，適合會友、交易同動土，如果你係做生意或者投資，今日係一個唔錯嘅日子。最旺生肖係狗，屬狗嘅人今日桃花運旺，單身嘅人容易受到異性關注，甚至可以打破當前嘅感情困局。

屬狗嘅宣萱，自約滿離開TVB後，電視作品大幅度減產，同姜皓文、ERROR合演嘅劇集《極度俏郎君》，終於喺今年上映，雖然收視唔算太好，遭網民狠批為「世紀膠劇」，但係宣萱嘅演技都有目共睹，相信有氣質又有演技嘅佢，一定係好多人心目中嘅女神。之前仲喺微博post咗張浴缸嘅自拍，仲叫網民估下浴室入面有咩，雖然宣萱冇露出任何身體部位，但係真係好令人想入非非。今日真係出去見下新朋友，話唔定會有真命天子出現。

今日嘅幸運星係射手座，你哋今日嘅財運好到不得了，如果有閒錢，不妨做多啲好事。擁有42吋長腿嘅李亞男，就係射手座架喇，近年佢已經以家庭為先、湊仔至上，好老公王祖藍早排仲親自將屋企個花園，打造成水上樂園，等一家人可以進行下水禮消吓暑，而李亞男亦換上黑色貼身運動裝上陣，彎低身時仲唔小心露出事業線，加上fit爆身材勁搶眼。

李亞男早前喺無預警下，突然出席內地古裝劇《不遇雲裳不遇你》開機儀式，唔知佢係咪想復出拍劇吸金呢？唔知佢會唔會趁住今日咁勁嘅財運，兩公婆拍住上，齊齊吸金力呢。另外其實天秤座同埋山羊座，運氣都唔錯，心境平和，唔使同人地比較，日子就會過得非常充實。