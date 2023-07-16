處男騷開始倒數　 Anson Lo忍住唔喊

男圑MIRROR成員Anson Lo（盧瀚霆）其個人演唱會將在7月23日至25日假亞博舉行，臨開騷尚有1周時間，連日來他除為個唱加緊排舞及練歌外，更預告會出新歌，在社交網出甫話因為是他首個個人騷，所以心情特別緊張：「因為很想把最好的展示給你們，每一首歌，每一part都精心設計的，昨天剛剛排好整個show的跳舞部分，辛苦了排舞師和dancer 朋友們，他們絕對比我辛苦數百倍，現在剩下的要靠自己練習和準備，要和時間競賽了。」

他又透露7月21日將推出關於「巨蟹座」的新慢歌：「從前的歌曲都是希望把我的內心世界和我想表達的事情放在裏面，這一次是人生第一次，透過一首歌才更加了解自己，沒有想過在錄音的時候，竟然好想哭，（但為免嚇到徐浩而忍住了），沒有想過一首歌能改變自己那麼多，希望在演唱會把這首歌唱給一直愛着我的每一位，這個7月，我會一如既往的盡全力。」

另外，有「神徒」在網上晒命，指在爭崩頭的情況下成功搶到1張Anson Lo演唱會門票，且終於等到可以去攞飛，所以心情特別「開心、興奮、期待」，又問：「有冇都係1個人睇Show呀？我幸運地買到880（元），找個伴都好。」似乎有關Anson Lo種種，無論細如「芝麻綠豆」般小事，也夠「神徒」如中六合彩頭獎般high爆。