【心理測驗】消暑雪糕凍入心

全球的溫度屢創新高，更有科學家稱光是7月初就經歷了地球10萬年來的最高溫。面對如此酷熱的天氣，不少人都會以進食冰凍的雪糕來消暑，不過原來由你選擇的口味就可以看出你的個性、戀愛觀與渴望，有無咁神奇？試一試就知！

【問題】

請憑直覺，選出你最想吃的雪糕口味。

A.抹茶

B.朱古力

C.士多啤梨

D.薄荷朱古力

E.雲呢拿

【結果分析】

A.不隨波逐流

當略帶苦澀而濃郁的抹茶混合雪糕，甜而不膩，保有茶香，相對來說可能是較為小眾的味道。選擇它的你同樣非常的跟隨自我，不會因為潮流而盲目追趕，對於不同的事物會仔細研究，組出屬於自己的見解。在愛情中你亦是一個專一的人，會在平凡的生活中努力找出新鮮感。另一方面，你亦嚮往寧靜而遠離俗世的生活，「一屋兩人三餐四季」平淡而甜蜜。

B.浪漫而好勝

對於愛情而言，朱古力是浪漫與甜蜜的代名詞，陷在其中的你會盡情地享受當下，黏著對方，把兩人的生活過得多姿多采，但卻總給人不考慮未來的感覺。而在日常生活中，好勝心重的你甚麼都想做到最好，甚麼都想做得到，同時對金錢有很大的渴望，認為它能實現很多的事情。

C.內向重感情

酸甜而鮮紅的士多啤梨象徵著你內向而重情的性格，雖然慢熱而害羞，但善於觀察及照顧別人的情緒，一旦投入一段感情就會為對方赴湯蹈火，願意花心思去維繫。在愛情之中，你嚮往甜蜜的戀愛，想讓自己更有魅力，以吸引心儀對象的注意。

D.獨立求刺激

當味道刺激的薄荷遇上甜蜜的朱古力，代表你是一個不甘於日復日的生活，且不愛被束縛的人。比起每天做重複的事物，你更喜歡運用自己的創造力，讓每天都充滿新意。在愛情中，你雖然自主而獨立，但會願意照顧對方，偶爾為對方帶來驚喜。

E.直率向前衝

甜蜜而明朗的雲呢拿與你直來直去的性格最為相襯，身為一個真誠而直率的人，你從不愛掩飾，喜以最簡單的方法去解決事情，行動力強但耳根子較軟。在愛情中你同樣是直球型選手，如確認自己的心意就會展開攻勢，擁有還不錯的桃花運。