票房靈藥失效？《職業特工隊7》北美開畫收入不似預期

由荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）主演的《壯志凌雲：獨行俠》（Top Gun:Maverick）去年暑期上映時橫掃全球票房，結果全年累積收入高達15億美元（約117億港元）而成為全年票房之冠。事隔1年，「靚佬湯」再接再厲以其另一「戲寶」《職業特工隊：死亡清算上集》（Mission: Impossible- Dead Reckoning Part One）於暑假檔期上陣，結果開畫票房不似預期，令人大跌眼鏡！

《死》於上周三（12日）於北美開畫，預計上映5日票房收入將達7,800萬美元（約6億港元）， 除了比電影公司預計的9,000萬美元（約7億港元）票房差之外，亦遠遠不及去年《壯》開畫5日的1.76億美元（約14億港元）票房收入。由於《死》的製作費接近3億美元（約23.43億港元），所以電影公司要「回本」仍然有一段距離！

加上本星期《死》將會被兩部新開畫的大片《Barbie芭比》（Barbie）及《奧本海默》（Oppenheimer）夾擊，其中《Barbie》更被外界睇好開畫勁收9,300萬美元（約7.3億港元）踢走《死》成為北美開畫票房冠軍。