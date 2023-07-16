冬日黑鑽意味　期間限定盛宴

香港正值炎夏，但我們仍有機會品嘗到冬季時令食材。被喻為土中黑鑽的黑松露，芳香撲鼻，輕批幾片，能為菜式錦上添花。近日有高級意大利餐廳，選用當造的澳洲冬季黑松露入饌，菜式刨上黑松露薄片，散發迷人香氣，讓客人於沉醉這粿黑鑽滋味。

西部松露香濃

提到松露，大家首先想到意大利，據尖沙咀馬哥孛羅香港酒店意大利餐廳Cucina總廚Andrea Delzanno講，意大利夏季黑松露氣息溫和，由現時至8月的澳洲冬季黑松露正當造，富濃郁氣息，更適合用來食用，當地西部和塔斯馬尼亞是冬季黑松露主要生產區。「西部曼吉馬普（Manjimup）環境天然純淨，具適合黑松露生長的水質、氣候和土壤，種植出來的成品，味道層次分明，香氣濃郁，供應較塔斯馬尼亞穩定。」意大利夏季和澳洲冬季黑松露相比，後者價錢可高出一半有多。

濃郁的黑松露，和同樣的濃味的肉類如牛肉或鴿肉，以及菇菌都相當夾。一道經典的安格斯生牛肉薄片，配蘑菇和芝士，批上黑松露，入口順滑而富複雜香氣。用1日以上炮製的牛肉清湯，配鹹香意大利雲吞釀帕爾馬火腿，湯汁再加點黑松露絲，一啖一口，牛香菇香衝擊味蕾。啖啖肉的香煎意大利小牛肉扒配香煎鴨肝，淋上用牛肉汁和黑松露煮的醬汁，皮香肉嫩，質感豐腴入味。自家製的意大利寬帶麵加意大利香腸和蘑菇，表面批滿黑松露片，微微熱力讓黑松露散發迷人香氣，讓人吃到停不了口。

除了肉類，若然配海鮮的話，師傅建議同樣選擇較濃味的種類，如海膽和蟹肉等正合宜。中式的焗蟹蓋吃得多，師傅新設計的焗蟹蓋釀蟹肉，內裏以蟹肉混合飛魚子、忌廉大蒜、芝士和黑松露醬汁，烤香後再加黑松露片，芝香和松露香融為一體，口感豐富。意大利飯加海膽忌廉汁烹煮，加入紅蝦刺身和意大利青瓜，鮮味和黑松露香同時爆發，令人回味。

奶製品提香

西澳以外，灣仔香港君悅酒店意大利餐廳Grissini主廚Valerio Mandile選用來自澳洲塔斯馬尼亞的黑松露入饌，除用來配肉類，師傅指黑松露和奶製品原來同樣四配，可以提升黑松露的香氣，所以今次設計的限定菜式會加入牛油、忌廉或芝士等食材拼配，於現時至8月中供應（需預訂）。頭盤的黑安格斯牛肉他他，選用柔軟美國牛柳配慢煮的日本走地雞蛋，加點帕爾馬芝士醬和黑松露，看似簡單，拌勻吃後充分感受到肉嫩香滑。

傳統的自家製Chitarra 弦線意粉，以開心果和火箭菜香蒜醬汁烹煮，配鮮甜的蜜環菌和黑松露，煙韌富嚼勁。主菜有風乾豬面頰肉包裹來自拉齊奧的乳飼牛仔柳，煎香後忌廉薯仔和黑松露享用，肉汁豐腴。別以為這棵黑鑽只能配鹹吃菜式，師傅指它和覆盆子、藍莓、桃和杏等水果拼配，會有意想不到的效果。意大利杏桃撻加新鮮果肉和羅勒，再批黑松露片，果香和菇菌香，為這場黑松露盛宴劃上完滿句號。