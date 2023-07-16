「翻版林明禎」瞓身出寫真　昆蟲飛入Bra照頂硬上

曾任模特兒的馬來西亞網紅黃潔琪（Miko Wong），有着一副33C傲人好身材與精緻臉蛋，又因一頭俏麗短髮關係，令她被網民封為「翻版林明禎」，又因在香港拍攝過寫真集關係，坐擁不少香港粉絲，小有名氣。

現年29歲的她，正期待透過第2本個人寫真集《Miko・琪幻日記》紀錄自己由女孩成長為輕熟女生的過程，今次寫真集走訪馬來西亞、台灣及香港三地取景，當中不乏居家服、水着及內衣照，更有讓人心跳加速、誘惑度爆燈的濕身、黑絲及爆乳造型，近30個不同造型，直接挑戰粉絲們的心臟！曾擔任車模的她，於寫真集中更重新演繹性感車模制服：「這個頭髮跟妝容是7、8年前的我！」於戶外拍攝期間，Miko不止吸引途人的注目，就連蟲蟲亦被她的火辣身材迷倒，一頭飛進她的Nude bra裹，讓她大呼尷尬：「有蟲飛進我的胸裏面，重點牠飛錯地方，牠飛到我的Nude bra裏面黏住，你懂嗎？我覺得那蟲一定是公的！」

至於另一個讓男士們引頸以待的重點造型，相信就是她的黑絲女教師Look，白恤衫、短裙配黑色魚網絲襪，完美展示白滑美腿，加上若隱若現的豐滿上圍，在古董車內扭來扭去擺甫士，效果極盡誘惑。

Miko分享了今次拍攝感受：「為了這本寫真集，團隊和我都付出了很多，我們試過為了清晨陽光而凌晨4時出發，又試過在11度的天氣濕身，我的手指都冷得沒有知覺，還因為胃痛突然來襲有點不適，但是為了讓你們喜歡，我都可以的！」

另外，她又透露將於本月22及23日，不定時快閃書展，與香港粉絲近距離交流：「時間方面先賣個關子，大家記得留意我的社交網，超期待這次來香港書展見大家，當然也要吃香港的美食。」