ATEEZ讚港迷「世一」　鍾浩唱到氣喘要中場休息

韓國男團ATEEZ由星化、弘中、潤浩、崔傘、呂尚、旼琦、友榮及鍾浩組成，他們昨晚（15日）假亞洲國際博覽館10號展館舉行演唱會，是他們出道近5年來首度來港開騷。

7子在晚上8點左右身穿黑白戰衣登場，以《HALAZIA》為演唱會揭開序幕，落力跳唱炒熱現場氣氛。他們之後逐一用廣東話跟粉絲打招呼，其中星化大讚粉絲「世一」，鍾浩就叫現場粉絲分成兩隊輪流歡呼，之後他們繼續唱出《Dazzling Light》、《Answer》及《AURORA》等多首快歌，又演繹抒情歌《MIST》和《Sunrise》。

唱到《THANXX》時，主音鍾浩突然因為身體不適而未有參與演出，其後成員弘中指鍾浩因為表演得太落力而要在後台稍作休息。鍾浩在Encore時重新出場表演，他對未能參與之前的演出表示抱歉，全場粉絲即用韓文大叫「沒關係」，他便說：「我剛才真的很不知所措，因為未試過突然氣喘，雖然有點辛苦，但我知道大家都很支持我，令我可以重新出來，我今後會好好照顧身體。」

其他成員都大讚香港粉絲很熱情，呂尚說：「我是第一次來香港，大家都很溫暖地歡迎我，給我很好的回憶，好榮幸能來香港演出，下次我一定會再來！」友榮亦說：「希望今後有更多機會來香港。」最後7子唱出《The Real》，為演唱會劃上完美句號。