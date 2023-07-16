容祖兒開騷自爆論盡性格：連sales都做唔到

天后容祖兒假演藝學院舉行一連34場的《ANOTHER SIDE....JOEY•MY SECRET-LIVE》演唱會，昨日（15日）第3場以藍色為服裝主題，有觀眾身穿藍色公主裙，亦有人染成藍色箭豬頭，別出心裁。

祖兒在演唱會期間，不時分享內心世界，她講到疫情這3年，自認是裙腳女的她坦言最難捱是有家歸不得：「我就算幾攰只要見到家人，飲到碗湯就係叉電，但過去3年我搬咗出去住，租咗間屋，開頭以為好過癮好自由，但慢慢就知味道，要重新學習生活智慧，要分配時間工作同做家務，好多時我會諗點可以令到間屋有家嘅味道同溫暖。」她續指媽媽是個一絲不苟的人，將她照顧得好好，讓她可以有個舒服的環境工作：「我同自己講一定要堅持，最終好唔容易咁過去，見番我嘅家人，個人唔多唔少有啲唔同咗，媽咪再見到我，佢同我講你終於大個咗。」祖兒稱想不到在自己最脆弱及想家的時候，是自己的歌曲安慰了自己：「當時我一邊聽住《東京人壽》一邊跑步，我忍唔住流咗兩滴眼淚，總之咬緊牙關堅持住，所有事情都會過去。」

此外，傻大姐性格的祖兒又分享日常烏龍事，她自嘲：「朋友話我唔做歌手，連售貨員都做唔到，初時我覺得唔係，但後來發覺都有道理。」她憶述有次去買家庭小電器，身為電器店舖代言人的她自信一個人也能搞定：「我入到去問個售貨員，我買有幾折，佢開頭有少少愕然，覺得我竟然自己搲折頭，因為我戴咗口罩，佢可能唔認得我係邊個，我就畀多幾錢肉緊同佢打眼色，畀佢知道我係自己人，最終買咗一個鐘，個售貨員幫我搞掂咗。相信大家聽到呢度都會覺得我係個精打細算嘅人，我當時都覺得自己好醒，做到嘢。但當我離開間鋪伸手㩒𨋢嘅時候，我發現點解個膠袋唔係綠色，果刻我先知原來我代言間鋪頭喺另一邊，我當時真係好想自己係透明。我上到車後終於鬆一口氣，點知接到我媽咪嘅電話，佢話你係咪去咗XX度買嘢，我話點解你咁快知道，我係咪畀人影咗相？媽咪話因為你張信用卡留咗喺人哋間鋪度。」

當談到愛情話題時，她透露除了蔡卓妍介紹的男生，因為太進擊而嚇怕她之外，她曾跟一個感覺不錯的男生約會，兩人吃飯時喝了點酒，跟着對方提議看電影《狂野時速》，雖然祖兒對該戲種麻麻，但也欣然接受：「睇戲嘅時候，對方突然坐直個身，將個膊頭靠近我，我就好似小情侶咁將個頭挨埋去，又真係幾舒服，點知一瞓瞓到散場，臨完場時佢用個膊頭撞醒我，散場後佢問我點解你睇《狂野時速》都可以瞓得着，呢個就係重點，有時候唔係我揀人，都係人揀我，呢件事之後大家就冇再聯絡過。」她笑言下次要看自己喜歡的文藝片，又奉勸大家睇戲前不要飲酒，否則很容易睡着。