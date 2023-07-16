劉若英廣州開騷　「雙面人」陳綺貞驚喜合唱

台灣「文藝天后」劉若英（奶茶）廣州站巡迴演唱會來到廣州，第二場請得被前度寸她是「雙面人」的台灣「文青天后」陳綺貞擔任嘉賓，陳綺貞為了與劉若英造型搭配，特別穿着純白洋裝，兩大「文藝女神」兩人合唱《魚》及《旅行的意義》，上次她們在上海簡單生活節同框合照，粉絲敲碗希望她們能同台合唱，如今粉絲口中的「貞」珠「奶茶」真的合體。

劉若英相當欣賞陳綺貞的創作，演唱會的開場曲正是陳綺貞為奶茶譜寫作品《彼得潘》，當初奶茶收到《彼得潘》詞曲時就很喜歡，曾說過：「這首歌在提醒我，不管我飛的多高有多麼忙碌，記得自己的夢想，勇敢的往前飛。」她說過演唱會跟每一個城市的歌迷相聚，也透過演唱會與朋友相聚，她說：「這段時間我很忙，忙到沒有時間私下約我的朋友，所以我直接把她約上台，因為我的演唱會是最溫暖，我們都想抱抱。」在奶茶唱到陳綺貞的《旅行的意義》時，陳綺貞從升降台緩緩升起，全場歡呼，兩位好友跨越幾萬里相會。

去年陳綺貞默默地現身在演出電影短片《家家》的首映會上，陳綺貞邀請奶茶擔任她MV的導演，奶茶也藉機向陳綺貞邀歌，奶茶說：「聽過別人說希望自己是劉若英，但我好希望我是陳綺貞，她的才氣和長相怎麼能併存。」羨慕陳綺貞內外兼俱，表示自己如果是男生會想保護她，接着希望與她演唱《魚》，還祭出人生的第一次，拿起口風琴為她伴奏，讓陳綺貞相當感動，一度拭淚唱不下去，奶茶給予她堅定的擁抱，全場歌迷陪她一起唱完，象徵永遠陪伴。