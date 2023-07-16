陳奕迅剖白心聲痛恨張學友：他不唱就好了！

「歌神」陳奕迅（Eason）一共7場的台北小巨蛋巡迴演唱會開鑼，兩度被台灣歌迷感動到掩面咬牙忍淚，揚言飛吻不足以表達他的多謝，想續一給現場每個人情深之吻。他於Talk位時，先是特別感謝觀眾：「你們每一位去搶票的朋友，你太棒啦，真的，七分鐘！完全不知道歌單內容。」有高雄男歌迷大叫「歌單不重要！」他興奮笑言：「真的嗎？你這份熱情我感受到啦！辛苦啦，高雄，南部中部，整個寶島的朋友。」此時現場有歌迷舉起「你好嗎，好久不見」立即出現5千人舉起的大型砌圖，寫住「WE LOVE EASON LOVE TW 」大字，並全場一起拍掌大叫：「Eason！Eason！」讓Eason呆在當場，他掩着臉不想讓人看到他忍淚，鎮定情緒後才拿開雙手說：「好嘢呀！好犀利！嘩！我真的很感動... 嘩～真的太厲害啦你們！我也愛你們！我非常愛你們，非常謝謝...不知道要說甚麼才好了.....我唯一想做的，就是跟你們每個人親一下！不單親臉喔，親臉都不夠表達我的愛意！現在沒辦法，我只得今晚回到酒店房間，幻想這裡一萬人...幻想親你們，啜啜啜 …可能要親到早上！哈哈......哎吔，本來很多話準備講，都忘了。」

Eason向觀眾說：「今天歌單粵語歌比較多，所以提供一些字幕去彌補償給聽不懂廣東話的朋友，希望你們會慢慢了解演唱會要講的信息。等我70歲，創作力已經沒有，我就來個陳奕迅經典歌單演唱會，到時侯希望大家再來捧場，《K歌之王》，《愛情轉移》，《十年》那時再唱....哈哈哈！」

現場有觀眾大叫《淘汰》，Eason說：「係喎，也不錯，周杰倫！哼！我想好台北開七場，他在香港也開七場，算甚麼意思，這個後輩太不懂......哈哈哈...我開玩笑啦！聽說場館外面，他給我祝福的花藍是最大最漂亮的，謝謝杰倫。」

他又問觀眾，假如下次演唱會，他單是唱歌不聊天如何，歌迷大叫「不可以」，他笑言：「這樣聊，演唱會要4個小時了！你放過我吧，我快50歲啦！可有人又說，張學友還在唱，他60多歲啦！我恨張學友！哈哈！他不唱就好了嘛！」

到安歌部份，他一共選唱了3首歌，包括《一滴眼淚》、《預感》及《十年》，他表示1996年12月5號，台灣的立得唱片賜予他非常重要機會，讓他來到台北，擁有第一張國語唱片「一滴眼淚」，同時他也忍着眼淚說：「沒有這個機會，我現在不會在台上，我很想借你們掌聲感謝一下他們，所有幫助過第一張唱片的所有的朋友們。最初來台北時，國語也沒有聽得很懂，所有人，包括地瓜粥的老闆都對我非常友善，這個地方給我很多很多愛。」

他又續說：「來台灣住3個月，我還記得是住在公司宿舍，在光復南路，我們住在二樓，一天我出去找東西吃時，看到一箱一箱我的卡帶唱片搬回來，我問同事， 嘩！賣得很好嗎？這麼快補貨？但台灣同事說，是退貨！哈哈。當年只賣了一萬七千多張，新人來說算是...蠻差的。可是公司還要支持讓我發第二張唱片《醞釀》，但結果賣得更差。不過我當年對賣得好不好沒放心上，只是覺得自己很幸運。」首場，Eason收到好友們，包括周杰倫、五月天，梁靜茹、張惠妹、張宇、陶喆、林俊傑，林宥嘉、A-Lin、楊乃文等均的花藍祝賀他開騷順利。