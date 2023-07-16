姚焯菲跳舞找數　轉走成熟路線望粉絲接受

歌手姚焯菲（Chantel）今日（16日）環身中環，參與其官方後援會（CFC）舉辦的「C.A.I.S-Chantel Fans Meeting」，與2百多名「小菲象」（粉絲暱稱）見面互動，3位聲夢歌手張馳豪（Aska）、林智樂（Felix）及潘靜文（Sherman）則以嘉賓身份出席，4人演繹多首個人單曲及合唱，冧爆粉絲。

正在放寒假由新西蘭回港的Chantel，感謝「小菲象」為她籌辦是次活動，會給大家小驚喜：「好耐冇見大家，今日會找數跳一段舞。（心情緊張？）都Ok，哈哈！有喺屋企練。」她透露下周將會為派台新歌宣傳，指新歌曲風及造型走成熟路線，希望粉絲能接受她的新形象，問到如此忙碌豈非沒空檔與女團After Class成員聚頭？Chantel笑言大家工作也排得滿滿，惟有下次回港才再聚：「9月會再返嚟，要開始夾定。」

至於3位嘉賓則打趣指After Class太忙，未能像她們般隨傳隨到，叫大家有活動可找她們，又表示也想辦見面會與粉絲聚聚。剛完成《非常檢控觀》拍攝的Aska，稍後將為新歌宣傳，又透露已報讀演藝武術班，以便將來拍劇有需要可大派用場。