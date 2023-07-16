港姐2023︱「翻版范冰冰」彈古箏　「金髮蔡思貝」成美術擔當

《2023香港小姐競選》正在越南拍攝外景，16位港姐佳麗被分成4組，在會安古城進行「人氣競賽」，她們透過送出特色香港食物、飲品、印有香港地標的Tee恤及廣東歌將香港文化宣揚至當地。四組佳麗分別為：黃泳嘉、鄧凱文、姜依宁及梁晶晶組成的「雞蛋仔」小組；胡睿涵、陳曉彤、莊子璇及王敏慈組成的Busking小組；王怡然、潘明璇、陳怡名及郭珮文組成的「HK Tee」小組；與及吳詠婷、梁倩淇、毛志琛及陳霈錤組成的「紅豆冰」小組。

四組佳麗一大早已為傍晚的人氣競賽作準備，當中「Busking」小組即時為獻唱歌曲編曲及排練簡單舞步，並派出「翻版范冰冰」王敏慈彈古箏作為組別特別武器；至於「HK Tee」組由「金髮蔡思貝」郭珮文成為「美術擔當」為T恤進行繪圖。16位佳麗連休息期間也沒有躲懶，個個埋頭苦練越南話，希望透過語言讓越南人認識更多香港文化。

在正式競賽中四組佳麗「人氣逼人」，每個攤位均擠滿人潮，四組中以Busking小組氣氛最為熱鬧，先後獻唱《甜蜜蜜》、《眼淺》、《上海灘》、《初戀》等不同經典歌曲，吸引大量人潮圍觀兼拿出手機拍片之餘，更有圍觀者自薦加入演唱。表演期間，王敏慈除憑一手好琴藝贏盡焦點，獻唱《甜蜜蜜》時聲線更有幾分鄧麗君影子，歌喉不俗。「嫩版蔡依林」莊子璇則是小組的「氣氛擔當」，零怯場的她表演期間keep住與現場觀眾溝通互動，成功炒熱氣氛。陳曉彤坦言整個過程雖然辛苦，但相當值得：「因為好體驗到團隊精神，同埋真係好似開緊演唱會咁，完全唔夠喉。」王敏慈則指很榮幸能透過競賽，將中國傳統文化展示給外國人。

另一組人氣能與Busking小組匹敵的，則是「HK Tee」小組，該組佳麗因貨品一早清「提早收工」，認真厲害。陳怡名以不斷高呼「好攰」，事緣所有Tee均是即場由佳麗親自印上圖案，整個過程十分考驗手力，難怪陳怡名事後大嘆手軟。至於「雞蛋仔」小組成員姜依宁成「影相擔當」，她售賣雞蛋仔時負責於客人等候期間與各人拍照留念，大受歡迎，造成拍照人潮。