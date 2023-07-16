全民造星V︱Stanley女友Alina幫盡Lyman　擘髀險洩春光

ViuTV選秀節目《全民造星V》今晚（16日）舉行總決賽，由10強作對決，20強參賽者則會以表演嘉賓身份現身表演跳舞，其中參賽者Carson被問到另一名參賽者Tomy（何家銘）在直播時投訴，有參賽者以合租酒店為名向其他參賽者賺錢，對此Carson表示：「我冇睇直播，唔係好了解，不過有聽聞呢件事，但我唔係受害者亦唔係賺錢嗰個，所以我唔方便回應。（知唔知參賽者白水同導演有衝突？）我都係聽聞，我自己就相處得好愉快，冇發生喺我身上。」

9位參賽者跟不同嘉賓合作表演，其中人氣王Lyman與MIRROR成員Stanley女友李炘頤（Alina）合作跳唱《City of Stars》及《Another Day of Sun》，身穿性感舞衣的Alina為演出博到盡，又踢腳又擘脾，出盡「股」惑，非常落力。而兩人接受主持強尼訪問時，講到表演中有手語，Lyman自爆其中一邊耳朵失去部分聽力，不排除日後可能全聾。

完成第一部分表演後，全民投票的走勢，繼續由Lyman遙遙領先，可謂斷層第一，第二及第三分別是亨仔及KC；至於評判的分數則跟民意略有不同，三甲分別是Tsoul、亨仔及KC，不過主持強尼卻將Tsoul講成KC，可謂老貓燒鬚，而網民最冧的Lyman卻排在尾三，引來不少網友不滿。