桃月梨子 性感人氣王

好多女仔以為身材夠瘦就係靚，又覺得上圍激凸先吸引到男士注意，但其實呢兩種諗法都唔算啱得晒，事關審美觀呢樣嘢因人而異，正如小弟身邊有唔少巴打都好着重女性嘅身材比例係咪順眼，而寫真女優桃月梨子就係一個公認嘅性感指標。

最高之標準

家陣日本寫真界有3大人氣王係嚟自Cosplay界，除咗形象百變又可愛嘅Enako同伊織萌之外，仲有今日為大家介紹嘅桃月梨子。講到可愛程度，今年27歲嘅梨子雖然有所不及，但顏值一啲都唔差，雙眼又大又精靈，加埋面尖尖同一頭烏黑嘅長髮，完全係一副美人胚子。身材方面，雖然梨子嘅上圍唔算激凸，但都有F Cup，而且質感天然，相當吸睛，加埋腰肢纖巧、屁股渾圓，三圍比例恰到好處，既養眼又順眼，所以被寫真界封為「最高性感之BODY」！

曝光率激增

桃月梨子喺2017年正式登陸寫真界，之前喺美容診所擔任助理護士，又因為熱愛動漫，閒時會玩吓Cosplay，所以喺Coser界別算係有啲名氣。自從成為寫真女優，梨子嘅演藝事務發展可以話係一日千里，好快就搵到機會演出電視劇，包括喺特撮片集《魔進戰隊煌輝者》中扮演反派角色「約頓娜」！另外，梨子亦活躍於舞台劇界別，頻頻有機會走上舞台過吓演戲癮。最近，梨子嘅曝光率進一步增加，喺好多雜誌封面見到佢之飾，仲為一家搬運公司擔任廣告女主角，想唔多人識都幾難咯！