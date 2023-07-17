一片急彈︱倪妮月吸36.2億票房超前　楊冪粉絲獻計雪恥

「謀女郎」倪妮最近挾新作《消失的她》升呢「85億主演票房女星」，成功揮低流量女王楊冪，打入「十大主演票房女星」第4位，惟一班楊冪鐵粉不服氣，力撐偶像瓣數多，級數亦高於倪妮，兩者根本冇得比，更促請楊冪新作趕快上映，以搶回席位！

倪妮當年憑張藝謀執導的《金陵十三釵》殺入娛樂圈，該片除了叫好叫座，更為她帶來不少獎項，頓時成為耀眼新星，並聯同Angelababy、楊冪及劉詩詩被封「新四小花旦」，風頭一時無兩，隨後的《匆匆那年》、《新娘大作戰》、《悟空傳》、《拆彈專家2》、《1921》等亦獲好評，雖然她也有踩入公仔箱，但回響遠不及電影作品高。

近年保持一年一戲的她，最近憑新作《消失的她》再度人氣急升，該片上月底上映以來，票房不斷報捷，最新數字已錄得33.6億元人民幣（約36.2億港元），除一枝獨秀跑贏同期新作外，還登上內地電影史犯罪片票房No.1。身為女主角的倪妮自然受惠，主演電影票房於不足一個月內暴升至78.96億元人民幣（約85億港元）創新高，更取代73.85億元人民幣（約79.57億港元）的楊冪，成為內地十大電影主演票房女星第4位。

《消》片成功除歸功劇本外，倪妮與男主角朱一龍的紮實演技亦功不可沒，倪妮飾演的金牌律師有正義感又有魅力，為演好角色，她亦付出不少努力，受訪時自爆推翻過去的表演方式：「演的時候，腦海裏只有一個念頭，把當下做好，增強說服力，沉醉角色當中，甚至自己也要被劇情騙過去，加上角色與現實中的我同樣重情義、重感情，演出時也容易投入。」

馬麗184億冠女星

不過，一班楊冪鐵粉對於偶像被倪妮超前唔多滿意，指楊冪上一部作品《刺殺小說家》已是兩年多前，票房紀錄沒有增長實屬正常，加上楊冪作歌影視多方面發展，與倪妮無論範疇與級數都不同，認為不應將她們相提並論，有Fans更趁機要求楊冪新作《沒有一頓火鍋解決不了的事》趕快上映，睇好她憑實力反勝倪妮！

至於女星票房3甲亦執位，憑《這個殺手不太冷靜》、《獨行月球》及《人生路不熟》等拿下共170.38億元人民幣（約184億港元）主演票房的馬麗登上榜首，將坐擁104.54億元人民幣（約112.64億港元）票房的「三金影后」周冬雨踢落第2位，緊隨其後是99.34億元人民幣（約107億港元）的白百何。

「一哥」吳京獨攬351億佳績

男星方面，票房冠軍仍然是「老是常出現」的吳京，以326.44億元人民幣（約351.74億港元）紀錄守住第一位，他參演的《戰狼》系列、《長津湖》系列、《流浪地球2》等均錄得超高票房，造就他成為內地影史擁有此成就的第一人！

排名第2是坐擁298.15億元人民幣（約321.26億港元）票房的沈騰，被張藝謀形容為珍珠的他，曾演出《滿江紅》、《獨行月球》、《你好，李煥英》等好評作品；與沈騰同樣演出《滿》片的張譯，則以211.3億元人民幣（約227.68億港元）排名第3，演出作品包括《八佰》、《紅海行動》、《我和我的祖國》，是公認的實力派演員。