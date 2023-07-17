【是日通勝】

農曆五月三十

癸卯年 己未月 丙子日

吉時：上午9時至11時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

凶時：上午7時至9時、中午11時至1時、下午5時至7時

宜：捕捉、理髮、裁衣

忌：修廚、開市、動土

幸運方向：坐西南向東北

幸運數字：11、27、30

幸運顏色：綠

【星座運程】

今日幸運星：山羊座

白羊座：人緣較差，對待身邊人宜多予體諒和包容。

金牛座：溝通出問題，易變事業絆腳石，務必正視。

雙子座：別為自己製造煩惱，有些事情不用太執着。

巨蟹座：身處順境時不要自滿，要有精益求精態度。

獅子座：保持謙遜，可贏得好評，令生活更為順暢。

處女座：財力有限，別再胡亂花錢，否則後果自負。

天秤座：職場競爭要拿出真本事，靠擦鞋有反效果。

天蠍座：謀事盡力而為，可把運滯的影響減至最低。

人馬座：財運好但不是天降橫財，要用努力來換取。

山羊座：身心處於極佳狀態，可望度過美好的一天。

水瓶座：包容有個限度，要讓另一半知道你的底線。

雙魚座：有必要檢討財務狀況，加強開源節流措施。

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）豬 偏財旺

（跌）馬 人緣差

鼠：財運不錯，如有多餘錢，可考慮投資。

牛：貴人運強勁，宜抓住機會為事業打拚！

虎：腦海浮現許多想法，為事業帶來生機。

兔：好勝心強，容易在不知不覺中得罪人。

龍：待人以誠，有望結交到事業上的貴人。

蛇：勿自以為是，宜虛心接受朋友的意見。

馬：是日沖煞，人際溝通出問題，事業受阻。

羊：諸事不順，外出時定要注意交通安全。

猴：行動力強，做事積極，易獲上司賞識。

雞：士氣欠佳，貪圖安逸，做事不夠積極。

狗：易被周邊亂象干擾，工作上容易犯錯。

豬：偏財大旺，從事銷售生意者好好把握。

【暢所欲玄】（堪輿學者元海）

功名富貴若長在，漢水亦應西北流

出自唐代詩人李白的名句，意思指如果世上的官位、財富能夠永遠保持下去的話，那麼漢水就要從東南往西北倒流，當中的漢水亦稱漢江，是長江最長的支流。

如有人說可以幫你改命，你會相信嗎？或是每年要花大量金錢去買一些自家設計的所謂風水物品去布局，你又相信嗎？不理有否真正達到增旺、催財或避凶，當你第一次買了，第二年不去買，心理上會感到不安，於是又去買了。如果可以能真正百分之百奏效，就算要借貸也去買，但如果沒有幫助呢？

正所謂「世間萬物皆為藥」，適合運用的，一條水草也能解救，所以不要盲目去追求。我們只要找到真正玄學高手，把你命盤打開，對方便可一清二楚告訴你該走的路。在此再強調一點，玄學和宗教沒有關係，是中華文化一部分。雖然有人經常說玄學不是精密科學，但它至今仍不倒。不是迷信，由於有些人利用宣傳廣告偽善語言包裝自己，才會令我們對中華文化產生誤解。人生直作百歲翁，亦是萬古一瞬中。