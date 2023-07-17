曾與Iron Man拍拖　《色慾都市》莎拉只剩「憤怒回憶」？

荷里活男星「鐵甲奇俠」羅拔唐尼（Robert Downey Jr.）和《色慾都市》（Sex in the City）女主角莎拉謝茜嘉柏加（Sarah Jessica Parker）各自有幸福的家庭生活，但原來差不多40年前他們曾經是一對！

RDJ（羅拔）與SJP（莎拉）未紅時於1984年有過長達7年戀情，2人當時感情好到發展同居關係，但奈何RDJ唔生性有吸毒及酗酒問題因而成為他與女友的分手原因。最近，SJP於訪問中「舊事重提」提及了她們的一段情，回想起來那段長達 7 年的日子，她只用兩個詞語來形容就是「憤怒和尷尬」。她表示，當時RDJ身邊的人都會漠視她的存在，即使她盡了最大努力讓男方的身心狀態變得穩定，亦讓他能夠準時出現在工作上，但自己的努力卻彷彿未獲得看見。 她說：「我哋一起好長嘅時間，佢係第一個同我同居嘅人。」

查實SJP已非首次在訪問中提及前度，她曾直認因為男方未能成功戒毒才令她們分手。她曾說過：「我花咗大量時間嚟確保佢ok，直到某個時刻我終於有勇氣同佢講：『我要離開喇，我只祈求你唔會死。』」雖然只是短短的一句話，卻表達了一個女人對男友的失望和無奈。

雖然因吸毒而失掉愛情，但可幸的是，RDJ經歷了人生低谷後，終於醒覺決心戒毒，成功令事業咸魚翻生再次名成利就。