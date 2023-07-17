DSE放榜日就到　考生黃明德驚到喊

考完DSE的英皇歌手黃明德（Dark）在最新派台作品《會議終結者》MV中，打了條鹹魚造型的領呔，可謂玩味十足。他接受專訪時表示：「因為首歌係講讀完書、畢業後就要過朝九晚五Office Boy嘅生活，每日都係做同樣嘅嘢，慢慢就磨蝕咗自己，就好似隻冇夢想嘅鹹魚咁，人生冇乜嘢意思。（你夢想係乜？）做歌手，依家我唔係鹹魚，係神仙魚，想做多啲歌，開吓演唱會。」

Dark被問到DSE放榜心情？他謂5月15日考完時心情好輕鬆，但現放榜逼近又開始緊張：「驚放完榜就喊晒，我就好鍾意歷史，所以揀咗中、西史去讀，第時可以去博物館返工，仲有我想做老師教中、西史，不過入大學讀歷史科就難啲，或者可以讀其他科，都有機會入大學嘅。」

Dark估計整體成績OK，只擔心考歷史成績未如理想，因考前一晚失眠致赴考當日狀態麻麻，又謂放榜後會邊讀大學或副學士，邊他做想歌手，希望兩者能兼顧：「如果入大學或讀副學士，覺得時間上較讀中學時更有彈性，方便繼續歌手嘅工作。」

Makeup: Chris Chan

Hair: MINDNER Professional @Ladol Ko

Venue: Maison Gaia