造星V︱Lyman大熱奪冠激咀愛妻　亞軍KC仲未簽Viu

ViuTV《全民造星V》總決賽，昨晚風球高掛下圓滿落幕，33歲的Lyman（香胤宅）自選歌曲以《Cheetah》登場，唱、跳兼騷肌，成功辣㷫全場氣氛，首輪表演期間他又以手語上陣，期間更自爆耳仔聽力有問題，故事感人，最終以大熱姿態奪冠，而WinWin男友KC（黃家灝）及亨仔（陳鎮亨）則分別成為亞、季軍，結果合理不令人意外。

三甲事後受訪，Lyman太太大方亮相支持丈夫，更帶同印有Lyman肖像的物件掛在胸口應援，而按記者要求合照時，二人更當眾咀嘴放閃，至於KC與WinWin則只肯並排合照，當起哄被要求咀嘴時，KC笑謂：「唔好，喺街唔做呢啲嘢！」相當搞笑。當問到賽前有否想過會入三甲，KC坦言：「冇執着於名次，最希望係表達到自己，帶自己嘅班底一齊炸爆舞台，因為感動而落淚。」

Lyman則坦言比賽結束後是「省略號」：「依家先係開始，我就覺得自己嘅兩輪表演，其實仲有好多進步空間。（想留港發展？）想嘅，要睇吓機會多唔多，如果可以嘅話都想太太返嚟香港，煲多啲湯畀我飲。」亨仔則形為九展是個很好的舞台，能夠在台上表演已很感恩。

對於Nathan賽前突然退選，最終僅得9人作賽，KC簡單指不欲多作回應，而3人則異口同聲表示是和大家一齊得知這安排：「退賽係可惜嘅。（突然咁樣有冇影響表演流程？）唔清楚安排上嘅問題，但相信應該冇啩。」至於與ViuTV的合約問題，他們坦言暫未有合約，KC笑言不介意與女友組情侶檔，又指昨晚同台為總決賽表演，已是一次情侶檔演出，而亨仔則希望日後能繼續與好兄弟們夾Band。