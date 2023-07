名牌手袋以其名字命名　英國老牌女星珍寶金離世

英國老牌女星珍寶金(Jane Birkin)昨日被發現倒臥在巴黎家中離世,終年76歲。她除了是歌手、演員及模特兒之外,亦被視為時尚指標,法國一名牌的手袋設計靈感更是源自她,並以她的姓氏Birkin來命名。

珍寶金離世的消息傳出後,巴黎市長伊達爾戈(Anne Hidalgo)發聲明回應稱她是「最具巴黎風情的英國人」,並表示:「我們永遠不會忘記她的歌聲,她的笑聲、無與倫比的口音會一直陪伴着我們。」其實近年珍的健康多次出現問題,兩年前她中過風,而今年5月她就因為健康問題而取消連串演唱會。

珍雖然出生於英國倫敦,但卻在法國走紅。她於六、七十年代推出過10多張大碟,她與前男友已故法國男歌手Serge Gainsbourg經常合唱,其中1969年合唱的一曲《Je T'aime,...Moi Non Plus》更是經典之作,珍於歌曲中邊唱邊呻吟,加上歌詞疑似有關性愛,因而於英國、西班牙及意大利等地遭電台禁播,並受到梵蒂岡教廷譴責。據知原本Serge當初寫此曲原意是與法國女星碧姬芭鐸(Brigitte Bardot)合唱,後來珍解釋是因為「呷醋」才提議男友將首歌改由她唱。珍結過1次婚,她與Serge的女兒夏綠蒂珍茜寶(Charlotte Gainsbourg)是法國紅星。

此外,珍寶金亦主演過數10部電影,除了處女作《春光乍洩》(Blow-Up)之外,還有73年與碧姬芭鐸合演的《春情萬種女唐璜》(Miss Don Juan(If Don Juan Were a Woman)等,其中珍與碧姬更飾演同志情侶,2人於片中更有大膽裸戲。而珍亦有演過少數荷里活電影包括1978年的《尼羅河謀殺案》(Death on the Nile)與1982年的《午日奇屍》(Evil Under the Sun)。