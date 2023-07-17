名牌手袋以其名字命名　英國老牌女星珍寶金離世

英國老牌女星珍寶金（Jane Birkin）昨日被發現倒臥在巴黎家中離世，終年76歲。她除了是歌手、演員及模特兒之外，亦被視為時尚指標，法國一名牌的手袋設計靈感更是源自她，並以她的姓氏Birkin來命名。

珍寶金離世的消息傳出後，巴黎市長伊達爾戈（Anne Hidalgo）發聲明回應稱她是「最具巴黎風情的英國人」，並表示：「我們永遠不會忘記她的歌聲，她的笑聲、無與倫比的口音會一直陪伴着我們。」其實近年珍的健康多次出現問題，兩年前她中過風，而今年5月她就因為健康問題而取消連串演唱會。

珍雖然出生於英國倫敦，但卻在法國走紅。她於六、七十年代推出過10多張大碟，她與前男友已故法國男歌手Serge Gainsbourg經常合唱，其中1969年合唱的一曲《Je T'aime,...Moi Non Plus》更是經典之作，珍於歌曲中邊唱邊呻吟，加上歌詞疑似有關性愛，因而於英國、西班牙及意大利等地遭電台禁播，並受到梵蒂岡教廷譴責。據知原本Serge當初寫此曲原意是與法國女星碧姬芭鐸（Brigitte Bardot）合唱，後來珍解釋是因為「呷醋」才提議男友將首歌改由她唱。珍結過1次婚，她與Serge的女兒夏綠蒂珍茜寶（Charlotte Gainsbourg）是法國紅星。

此外，珍寶金亦主演過數10部電影，除了處女作《春光乍洩》（Blow-Up）之外，還有73年與碧姬芭鐸合演的《春情萬種女唐璜》（Miss Don Juan（If Don Juan Were a Woman）等，其中珍與碧姬更飾演同志情侶，2人於片中更有大膽裸戲。而珍亦有演過少數荷里活電影包括1978年的《尼羅河謀殺案》（Death on the Nile）與1982年的《午日奇屍》（Evil Under the Sun）。